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АТЕШ: росіяни ховають свої кораблі від ударів ЗСУ у Севастополі

Поблизу причалу Вторчормету в Інкермані ховають протичовновий корабель проєкту 1124М "Альбатрос".

АТЕШ: росіяни ховають свої кораблі від ударів ЗСУ у Севастополі
Фото: АТЕШ

Російські кораблі ховають від ударів Сил оборони у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" виявили бойовий корабель поблизу причалу Вторчормету в Інкермані.

Як інформують партизани, зазвичай на цих причалах розміщуються кораблі, виведені з експлуатації у черги на утилізацію. 

Наразі там перебуває малий протичовновий корабель проєкту 1124М "Альбатрос". Такі кораблі модернізувалися і були включені до складу Чорноморського флоту РФ.

Після втрати контролю над акваторією Чорного моря росіяни вирішили заховати корабель, тож він практично не залишає бухту.

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