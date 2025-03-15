АТЕШ: росіяни ховають свої кораблі від ударів ЗСУ у Севастополі

Російські кораблі ховають від ударів Сил оборони у тимчасово окупованому Севастополі.
Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".
Агенти "АТЕШ" виявили бойовий корабель поблизу причалу Вторчормету в Інкермані.
Як інформують партизани, зазвичай на цих причалах розміщуються кораблі, виведені з експлуатації у черги на утилізацію.
Наразі там перебуває малий протичовновий корабель проєкту 1124М "Альбатрос". Такі кораблі модернізувалися і були включені до складу Чорноморського флоту РФ.
Після втрати контролю над акваторією Чорного моря росіяни вирішили заховати корабель, тож він практично не залишає бухту.