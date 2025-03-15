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Росіяни поранили шістьох цивільних на Донеччині

З початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 3106 жителів Донеччини.

Росіяни поранили шістьох цивільних на Донеччині

Минулої доби внаслідок російської агресії зазнали поранень шестеро людей у Донецькій області. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 14 березня росіяни поранили 6 жителів Донеччини: по 2 у Костянтинівці і Мирнограді, по 1 — у Сіверську і Довгій Балці", — йдеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 3106 жителів Донеччини також поранені 6828 людей. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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