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Внаслідок російської атаки в Запорізькій області пошкоджений об'єкт інфраструктури

За минулу добу ворог завдали 310 ударів по 9 населених пунктах Запоріжжя.

Внаслідок російської атаки в Запорізькій області пошкоджений об'єкт інфраструктури
наслідки російського обстрілу Запорізької області 6 грудня 2024 року

Ворог атакував Запорізьку область, зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури у одному з населених пунктів області", — ідеться у повідомленні.

На місце події направлені підрозділи ДСНС та поліції.

Крім того, за минулу добу ворог завдали 310 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.

Окупанти здійснили 6 авіаційних ударів по П’ятихатках, Гуляйполю та Залізничному.

197 БпЛА різної модифікації атакували Кам’янське, П’ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку. 

6 обстрілів із РСЗВ накрили Щербаки, Малу Токмачку, Новоданилівку.

101 артудар завдано по території П’ятихаток, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. 

Надійшло 11 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та авто. Мирні жителі не постраждали.

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