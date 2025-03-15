Стармер на онлайн-саміті у суботу закличе союзників до "конкретних зобов'язань для України"

За інформацією агенції Reuters, під час онлайн-зустрічі лідерів близько 25 держав, що входять до так званої "коаліції охочих", прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер закликатиме до взяття "конкретних зобов'язань для України".

Стармер сподівається, що союзники чітко дадуть зрозуміти, як вони готові допомагати нашій державі під час підготовки до мирних переговорів з Росією та на які кроки підуть для гарантування безпеки України після цього. Голова британського уряду планує почути пропозиції щодо логістичної, фінансової та військової допомоги, щоб "поставити Київ у сильну позицію для перемовин".

На думку Стармера, Путін намагається відтягнути припинення вогню, висуваючи "безглузді умови" та вимагаючи "болісно тривале вивчення обставин".

Онлайн-саміт "коаліції охочих" відбудеться у суботу, 15 березня.