Увечері 14 березня Росія атакувала ракетами Кривий Ріг.

руйнування у Кривому Розі після ракетної атаки РФ 14 березня 2025 року

Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

За його словами, можливі повторні ракетні обстріли.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що в небі над областю є ворожі безпілотники.

Щодо обстрілу Кривого Рогу, то удар припав у центр житлового кварталу, повідомив Лисак.

"Відповідні служби вже працюють. Наслідки уточнюємо. До відбою залишайтесь в укриттях, є ймовірність повторних виходів", - наголосив очільник області.

Оновлення. За останніми даними, у місті відомо вже про вісьмох поранених.

"З них п'ятеро госпіталізовані. Стан середньої тяжкості. Кількість постраждалих постійно збільшується. Пожежі, які виникли через ворожу атаку, приборкали", - проінформував керівник ОВА.

руйнування у Кривому Розі після ракетної атаки РФ 14 березня 2025 року

Також пошкоджені три багатоквартирні будинки. Є руйнування об'єктів бізнесу. Понівечені міські комунікації.

Вілкул заявив, що попередньо ворог застосував балістичні ракети Іскандер-М. "Одне влучення в нічний клуб у щільній багатоповерховій забудові. Тут Штаб допомоги людям розгортаємо у найближчій школі - її візуально видно. Укриття є. Друге влучення в об'єкт цивільної інфраструктури. Штаб допомоги розгортаємо у тому самому місці, де раніше при прильотах у тому квадраті. Укриття є", - написав міський голова у своєму телеграм-каналі.

руйнування у Кривому Розі після ракетної атаки РФ 14 березня 2025 року