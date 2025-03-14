Увечері 14 березня Росія атакувала ракетами Кривий Ріг.
Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.
За його словами, можливі повторні ракетні обстріли.
Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що в небі над областю є ворожі безпілотники.
Щодо обстрілу Кривого Рогу, то удар припав у центр житлового кварталу, повідомив Лисак.
"Відповідні служби вже працюють. Наслідки уточнюємо. До відбою залишайтесь в укриттях, є ймовірність повторних виходів", - наголосив очільник області.
Оновлення. За останніми даними, у місті відомо вже про вісьмох поранених.
"З них п'ятеро госпіталізовані. Стан середньої тяжкості. Кількість постраждалих постійно збільшується. Пожежі, які виникли через ворожу атаку, приборкали", - проінформував керівник ОВА.
Також пошкоджені три багатоквартирні будинки. Є руйнування об'єктів бізнесу. Понівечені міські комунікації.
Вілкул заявив, що попередньо ворог застосував балістичні ракети Іскандер-М. "Одне влучення в нічний клуб у щільній багатоповерховій забудові. Тут Штаб допомоги людям розгортаємо у найближчій школі - її візуально видно. Укриття є. Друге влучення в об'єкт цивільної інфраструктури. Штаб допомоги розгортаємо у тому самому місці, де раніше при прильотах у тому квадраті. Укриття є", - написав міський голова у своєму телеграм-каналі.