Зеленський розповів Макрону про переговори зі США у Джидді

Володимир Зеленський провів розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.

За словами Зеленського, він розповів Макрону про результати зустрічі української та американської команд у Саудівській Аравії.

«Це була дуже конструктивна розмова, під час якої Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного 30-денного режиму тиші. Зараз ми бачимо, як Росія намагається висувати умови безумовному припиненню вогню й хоче зробити цей процес хитким. Путіну довіряти не можна. Його реакція вже демонструє: Москва миру й закінчення війни не хоче», - наголосив український президент.

Макрон розповів колезі про результати зустрічі керівників генеральних штабів.

Президенти детально обговорили кроки й контакти на найближчий час. «Наші команди продовжують працювати над чіткими гарантіями безпеки. Невдовзі вони будуть готові», - додав Зеленський.

У вечірньому відеозверненні глава держави сказав, що з Макроном також говорили про технічні аспекти контролю за тишею, про можливі наступні кроки в дипломатії.

Також 14 березня Зеленський має поспілкуватися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

«Я хочу поінформувати президента про нашу позицію щодо тиші та щодо готовності до швидкої й чесної дипломатії заради завершення війни», - додав український президент.