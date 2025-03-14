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Зеленський розповів Макрону про переговори зі США у Джидді

Також глава держави проведе перемовини із президентом Туреччини.

Зеленський розповів Макрону про переговори зі США у Джидді
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський провів розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.

За словами Зеленського, він розповів Макрону про результати зустрічі української та американської команд у Саудівській Аравії. 

«Це була дуже конструктивна розмова, під час якої Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного 30-денного режиму тиші. Зараз ми бачимо, як Росія намагається висувати умови безумовному припиненню вогню й хоче зробити цей процес хитким. Путіну довіряти не можна. Його реакція вже демонструє: Москва миру й закінчення війни не хоче», - наголосив український президент.

Макрон розповів колезі про результати зустрічі керівників генеральних штабів. 

Президенти детально обговорили кроки й контакти на найближчий час. «Наші команди продовжують працювати над чіткими гарантіями безпеки. Невдовзі вони будуть готові», - додав Зеленський.

У вечірньому відеозверненні глава держави сказав, що з Макроном також говорили про технічні аспекти контролю за тишею, про можливі наступні кроки в дипломатії.

Також 14 березня Зеленський має поспілкуватися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

«Я хочу поінформувати президента про нашу позицію щодо тиші та щодо готовності до швидкої й чесної дипломатії заради завершення війни», - додав український президент.

  • Днями у Парижі міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню відкрив Паризький форум з питань оборони та стратегії. На ньому понад 30 командувачів армій обговорювали, що Європа та Захід можуть запропонувати на підтримку України в рамках мирної угоди з Росією.
  • Тим часом німецькі, британські та французькі радники з питань безпеки терміново вирушили до США для переговорів, оскільки Вашингтон, Москва та Київ обговорюють можливі шляхи мирного врегулювання війни в Україні без залучення європейських країн.
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