Зеленський розповів Макрону про переговори зі США у Джидді

Володимир Зеленський провів розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.
За словами Зеленського, він розповів Макрону про результати зустрічі української та американської команд у Саудівській Аравії.
«Це була дуже конструктивна розмова, під час якої Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного 30-денного режиму тиші. Зараз ми бачимо, як Росія намагається висувати умови безумовному припиненню вогню й хоче зробити цей процес хитким. Путіну довіряти не можна. Його реакція вже демонструє: Москва миру й закінчення війни не хоче», - наголосив український президент.
Макрон розповів колезі про результати зустрічі керівників генеральних штабів.
Президенти детально обговорили кроки й контакти на найближчий час. «Наші команди продовжують працювати над чіткими гарантіями безпеки. Невдовзі вони будуть готові», - додав Зеленський.
У вечірньому відеозверненні глава держави сказав, що з Макроном також говорили про технічні аспекти контролю за тишею, про можливі наступні кроки в дипломатії.
Також 14 березня Зеленський має поспілкуватися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
«Я хочу поінформувати президента про нашу позицію щодо тиші та щодо готовності до швидкої й чесної дипломатії заради завершення війни», - додав український президент.
- Днями у Парижі міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню відкрив Паризький форум з питань оборони та стратегії. На ньому понад 30 командувачів армій обговорювали, що Європа та Захід можуть запропонувати на підтримку України в рамках мирної угоди з Росією.
- Тим часом німецькі, британські та французькі радники з питань безпеки терміново вирушили до США для переговорів, оскільки Вашингтон, Москва та Київ обговорюють можливі шляхи мирного врегулювання війни в Україні без залучення європейських країн.