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Зеленський: змістовної відповіді Росії стосовно пропозиції припинити вогонь немає

Президент сподівається, що тиску США вистачить, аби змусити Росію.

Зеленський: змістовної відповіді Росії стосовно пропозиції припинити вогонь немає
Зеленський заслухав доповідь української делегації на перемовинах зі Штатами у Саудівській Аравії
Фото: Володимир Зеленський у Facebook

Понад добу після згоди України з пропозицією США припинити вогонь на один місяць світ не чує змістовної відповіді від Росії. Це вкотре підтверджує те, що Москва прагне продовжувати війну і максимально відтягувати настання миру, вважає президент України Володимир Зеленський

Він заслухав доповідь української делегації про зустріч із представниками США в Саудівській Аравії. Президент висловив надію, що американського тиску вистачить, аби змусити росіян до завершення війни.

Зеленський оцінив перемовини в Джидді як максимально конструктивні.

"Наші представники поінформували американську сторону щодо принципових українських позицій. Україна була готова до тиші в небі та на морі, але американська сторона запропонувала тишу й на землі. Україна сприймає цю пропозицію. Важливе питання – це контроль, і ми вдячні американській стороні за готовність організувати технічні аспекти контролю. Обговорили потребу в гарантуванні безпеки. Обговорили взаємодію з європейськими партнерами та подальші спільні кроки. Наша команда готова й надалі конструктивно працювати з усіма партнерами в Америці, Європі та інших частинах світу, які прагнуть допомагати наблизити мир. Вдячний Саудівській Аравії та особисто Спадкоємному принцу за організацію майданчика для роботи наших делегацій", – сказав президент. 

Пропозиція припинення вогню

  • Переговори в Саудівській Аравії 11 березня тривали понад сім годин. За їхніми результатами сторони опублікували спільну заяву. Україна погодилася на пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Росією. Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.
  • Українська делегація складалася з голови ОП, міністра закордонних справ Андрія Сибіги і міністра оборони Рустема Умєрова. Американська – з держсекретаря Марко Рубіо і радника з питань нацбезпеки Майка Волца. 
  • Росія поки що не сигналізувала про готовність погодитися з американською пропозицією, хоча офіційної відмови не надала. Обговорювати цю пропозицію до Росії полетів спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, а також розмову з Путіним анонсував Дональд Трамп
  • Паралель з затягуванням із відповіддю Росія намагається витиснути українські війська з Курської області, часткове захоплення якої українська влада вважала однією з переваг для майбутніх перемовин. Учора український президент не виключив, що заради підняття ставок Росія може вдатися до чергових ядерних погроз, а СБУ нині попередила про інформаційні атаки. 
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