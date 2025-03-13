Зеленський: змістовної відповіді Росії стосовно пропозиції припинити вогонь немає

Понад добу після згоди України з пропозицією США припинити вогонь на один місяць світ не чує змістовної відповіді від Росії. Це вкотре підтверджує те, що Москва прагне продовжувати війну і максимально відтягувати настання миру, вважає президент України Володимир Зеленський.
Він заслухав доповідь української делегації про зустріч із представниками США в Саудівській Аравії. Президент висловив надію, що американського тиску вистачить, аби змусити росіян до завершення війни.
Зеленський оцінив перемовини в Джидді як максимально конструктивні.
"Наші представники поінформували американську сторону щодо принципових українських позицій. Україна була готова до тиші в небі та на морі, але американська сторона запропонувала тишу й на землі. Україна сприймає цю пропозицію. Важливе питання – це контроль, і ми вдячні американській стороні за готовність організувати технічні аспекти контролю. Обговорили потребу в гарантуванні безпеки. Обговорили взаємодію з європейськими партнерами та подальші спільні кроки. Наша команда готова й надалі конструктивно працювати з усіма партнерами в Америці, Європі та інших частинах світу, які прагнуть допомагати наблизити мир. Вдячний Саудівській Аравії та особисто Спадкоємному принцу за організацію майданчика для роботи наших делегацій", – сказав президент.
Пропозиція припинення вогню
- Переговори в Саудівській Аравії 11 березня тривали понад сім годин. За їхніми результатами сторони опублікували спільну заяву. Україна погодилася на пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Росією. Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.
- Українська делегація складалася з голови ОП, міністра закордонних справ Андрія Сибіги і міністра оборони Рустема Умєрова. Американська – з держсекретаря Марко Рубіо і радника з питань нацбезпеки Майка Волца.
- Росія поки що не сигналізувала про готовність погодитися з американською пропозицією, хоча офіційної відмови не надала. Обговорювати цю пропозицію до Росії полетів спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, а також розмову з Путіним анонсував Дональд Трамп.
- Паралель з затягуванням із відповіддю Росія намагається витиснути українські війська з Курської області, часткове захоплення якої українська влада вважала однією з переваг для майбутніх перемовин. Учора український президент не виключив, що заради підняття ставок Росія може вдатися до чергових ядерних погроз, а СБУ нині попередила про інформаційні атаки.