Зеленський: змістовної відповіді Росії стосовно пропозиції припинити вогонь немає

Понад добу після згоди України з пропозицією США припинити вогонь на один місяць світ не чує змістовної відповіді від Росії. Це вкотре підтверджує те, що Москва прагне продовжувати війну і максимально відтягувати настання миру, вважає президент України Володимир Зеленський.

Він заслухав доповідь української делегації про зустріч із представниками США в Саудівській Аравії. Президент висловив надію, що американського тиску вистачить, аби змусити росіян до завершення війни.

Зеленський оцінив перемовини в Джидді як максимально конструктивні.

"Наші представники поінформували американську сторону щодо принципових українських позицій. Україна була готова до тиші в небі та на морі, але американська сторона запропонувала тишу й на землі. Україна сприймає цю пропозицію. Важливе питання – це контроль, і ми вдячні американській стороні за готовність організувати технічні аспекти контролю. Обговорили потребу в гарантуванні безпеки. Обговорили взаємодію з європейськими партнерами та подальші спільні кроки. Наша команда готова й надалі конструктивно працювати з усіма партнерами в Америці, Європі та інших частинах світу, які прагнуть допомагати наблизити мир. Вдячний Саудівській Аравії та особисто Спадкоємному принцу за організацію майданчика для роботи наших делегацій", – сказав президент.

Пропозиція припинення вогню