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Єрмак і Умєров відвідали Катар

Обговорили з тамтешім віцепрем'єр-міністром шляхи зміцнення і розширення двосторонньої співпраці.

Єрмак і Умєров відвідали Катар
Андрій Єрмак і Рустем Умєров відвідали Катар
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали Катар.

Про це повідомив глава ОПУ.

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Єрмак і Умєров провели зустріч з віцепрем'єр-міністром та державним міністром у справах оборони Катару, шейхом Саудом бін Абдулрахманом бін Хасаном Аль-Тані.

Під час зустрічі обговорювали спільні інтереси між Україною та Катаром, а також шляхи зміцнення і розширення двосторонньої співпраці.

  • Катар, зокрема, допомагає Україні у поверненні дітей, яких викрадає РФ.
  • У січні цього року Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром – міністром закордонних справ Катару Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані. Обговорювали розширення місії з повернення українських дітей з РФ.
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