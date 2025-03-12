Єрмак і Умєров відвідали Катар

Обговорили з тамтешім віцепрем'єр-міністром шляхи зміцнення і розширення двосторонньої співпраці.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали Катар.

Про це повідомив глава ОПУ.

Єрмак і Умєров провели зустріч з віцепрем'єр-міністром та державним міністром у справах оборони Катару, шейхом Саудом бін Абдулрахманом бін Хасаном Аль-Тані.

Під час зустрічі обговорювали спільні інтереси між Україною та Катаром, а також шляхи зміцнення і розширення двосторонньої співпраці.