Єрмак і Умєров відвідали Катар

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали Катар.
Про це повідомив глава ОПУ.
Єрмак і Умєров провели зустріч з віцепрем'єр-міністром та державним міністром у справах оборони Катару, шейхом Саудом бін Абдулрахманом бін Хасаном Аль-Тані.
Під час зустрічі обговорювали спільні інтереси між Україною та Катаром, а також шляхи зміцнення і розширення двосторонньої співпраці.
- Катар, зокрема, допомагає Україні у поверненні дітей, яких викрадає РФ.
- У січні цього року Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром – міністром закордонних справ Катару Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані. Обговорювали розширення місії з повернення українських дітей з РФ.