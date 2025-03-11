Макрон закликав союзників перейти до планування гарантій безпеки Україні

Гарантії безпеки "не слід відокремлювати від НАТО та його можливостей".

Еммануель Макрон тисне руку начальникам штабів армій ЄС та НАТО перед Паризьким форумом з питань оборони та стратегії 11 березня

Президент Франції Еммануель Макрон виступив перед учасниками Паризького форуму з питань оборони та стратегії.

Про це повідомляє Le Figaro.

Макрон закликав військових лідерів близько 30 країн, які зустрілись в Парижі, розпочати розробку “плану визначення надійних гарантій безпеки” для України в разі укладення мирної угоди з Росією.

Також учасники зустрічі погодилися, що гарантії безпеки "не слід відокремлювати від НАТО та його можливостей".

Паризький форум з питань оборони та стратегії

У Парижі міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню відкрив Паризький форум з питань оборони та стратегії, який триватиме до 13 березня.

Він зазначив, що сьогоднішні обговорення стосуватимуться того, як НАТО і Захід могли б захистити східний фланг, “якщо завтра внески певних країн ‒ або однієї окремої країни ‒ зменшать” свою присутність.

Лекорню підкреслив, що Франція “відмовиться від будь-якої демілітаризації української армії”, вважаючи це важливою частиною будь-якої майбутньої архітектури.

Участь у переговорах взяли майже всі країни НАТО, крім США, які не були запрошені. Україну на зустрічі представляв перший заступник секретаря РНБО генерал-полковник Руслан Хомчак.