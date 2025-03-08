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Єрмак обговорив із радником Стармера з нацбезпеки план миру напередодні переговорів у Саудівській Аравії

Під час зустрічі в Ер-Ріяді наступного тижня українська та американська делегації обговорять двосторонні відносини, стратегічне партнерство і шлях до миру.

Єрмак обговорив із радником Стармера з нацбезпеки план миру напередодні переговорів у Саудівській Аравії
Джонатан Пауелл і Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

У Києві керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із радником прем’єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом.

Як зазначає пресслужба Офісу президента, зустріч відбулась у продовження спільної роботи з партнерами над планом для досягнення справедливого й тривалого миру і напередодні зустрічі української та американської команд у Саудівській Аравії.

Зокрема, ішлося про перші кроки, які президент Володимир Зеленський запропонував на засіданні Європейської ради в Брюсселі. Це тиша в небі та на морі: припинення атак на енергетичну й цивільну інфраструктуру та морських військових операцій, а також звільнення полонених.

Очільник Офісу глави держави також поінформував про пропозиції Франції та країн Північної Європи і Балтії.

Крім того, Андрій Єрмак і Джонатан Пауелл обмінялися думками про ключові питання на шляху до наближення миру: гарантії безпеки, умови, за яких буде можливим припинення вогню та збереження санкцій проти РФ.

Окрему увагу приділили збільшенню військової та фінансової підтримки України і європейському оборонному потенціалу.

Андрій Єрмак подякував Великій Британії за продовження оборонної підтримки та наголосив на тому, що важливо збільшити обсяг цієї допомоги, зокрема для фінансування виробництва БпЛА в Україні та Європі.

  • Раніше у МЗС повідомили, що під час зустрічі в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді наступного тижня українська та американська делегації обговорять двосторонні відносини, стратегічне партнерство і шлях до миру.
  • Перед цим Саудівська Аравія привітала можливість провести зустріч між США та Україною наступного тижня. 
  • У лютому в Ер-Ріяді відбулася зустріч між офіційними особами США та Росії, щоб обговорити шляхи припинення найбільш смертоносного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.
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