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МЗС: під час зустрічі в Саудівській Аравії Україна та США обговорять шлях до миру і стратегічне партнерство

Також сторони обговорять двосторонні відносини.

МЗС: під час зустрічі в Саудівській Аравії Україна та США обговорять шлях до миру і стратегічне партнерство
Георгій Тихий
Фото: скриншот відео

Під час зустрічі в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді наступного тижня українська та американська делегації обговорять двосторонні відносини, стратегічне партнерство і шлях до миру.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише Укрінформ.

Речник МЗС зазначає, що продовження діалогу між Україною і США є позитивним сигналом. Також він підтвердив візит української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до Саудівської Аравії.

“Порядок денний для всіх зрозумілий: українсько-американські двосторонні відносини, наше стратегічне партнерство і його подальший розвиток і, звісно, в центрі розмови - шлях до миру. Україна конструктивно налаштована. Україна готова і прагне до миру, як ніхто інший. І ми хочемо швидко відновлювати цей мир”, – розподіає Тихий.

Георгій Тихий наголосив, що  інформації про те, що там будуть росіяни — немає.

Щодо угоди про співпрацю щодо корисних копалин зі США, речник підкреслив, що "ця зустріч, яка відбудеться в Саудівській Аравії, є однією з нагод. Це правда, але давайте не будемо забігати наперед і подивимося, як далі будуть розвиватися події".

  • У лютому в Ер-Ріяді відбулася зустріч між офіційними особами США та Росії, щоб обговорити шляхи припинення найбільш смертоносного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни. Україна не була включена до цих переговорів, що викликало занепокоєння в Києві та серед його європейських союзників.
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