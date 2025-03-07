МЗС: під час зустрічі в Саудівській Аравії Україна та США обговорять шлях до миру і стратегічне партнерство

Під час зустрічі в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді наступного тижня українська та американська делегації обговорять двосторонні відносини, стратегічне партнерство і шлях до миру.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише Укрінформ.

Речник МЗС зазначає, що продовження діалогу між Україною і США є позитивним сигналом. Також він підтвердив візит української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до Саудівської Аравії.

“Порядок денний для всіх зрозумілий: українсько-американські двосторонні відносини, наше стратегічне партнерство і його подальший розвиток і, звісно, в центрі розмови - шлях до миру. Україна конструктивно налаштована. Україна готова і прагне до миру, як ніхто інший. І ми хочемо швидко відновлювати цей мир”, – розподіає Тихий.

Георгій Тихий наголосив, що інформації про те, що там будуть росіяни — немає.

Щодо угоди про співпрацю щодо корисних копалин зі США, речник підкреслив, що "ця зустріч, яка відбудеться в Саудівській Аравії, є однією з нагод. Це правда, але давайте не будемо забігати наперед і подивимося, як далі будуть розвиватися події".

Саудівська Аравія привітала можливість провести зустріч між США та Україною наступного тижня, пише Reuters з посиланням на міністерство закордонних справ королівства.