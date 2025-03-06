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Посол України вручив вірчі грамоти президенту Угорщини

Таким чином почалась його дипломатична місія в Угорщині.

Посол України вручив вірчі грамоти президенту Угорщини
Посол України вручив вірчі грамоти президенту Угорщини
Фото: Федір Шандор

Новий посол України в Угорщині Федір Шандор повідомив, що сьогодні вручив вірчі грамоти президенту Угорщини Тамашу Шуйоку. 

“Це знаменує офіційний початок моєї дипломатичної місії в якості Надзвичайного і Повноважного Посла України в Угорщині”, - написав Федір Шандор. 

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Посол України в Угорщині запевнив, що зробить все від нього залежне для україно-угорського порозуміння, добросусідства та спільного майбутнього в ЄС і НАТО заради справедливого й сталого миру в Європі.

  • 24 лютого Федір Шандор написав, що вирушив до Будапешта для виконання своїх обов’язків, а 26 лютого він вручив копії вірчих грамот у Міністерстві зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини.

  • Ще в березні 2023 року Угорщина та Україна обговорювали кандидатуру професора Ужгородського національного університету, доктора філософських наук і молодшого сержанта ТРО Федора Шандора на посаду посла України в Угорщині.

  • Проте призначення відкладалося, бо зокрема Шандору треба було звільнитись зі Збройних Сил України. 

  • Шандор, окрім служби в теробороні, відомий ще й тим, що активно працює над українсько-угорськими відносинами, зокрема писав про українсько-угорську дружбу. 

  • Також він зіграв ключову роль у зборі, який угорські цивільні запустили для, серед іншого, солдатів угорського походження. Збір наразі становить кілька десятків мільйонів форинтів.

  • Федір Шандор раніше передав консулу Угорщини в Ужгороді угорський прапор, підписаний військовими. Це символ угорської революції 1956 р., коли угорці повстали проти російської окупації і використовували угорський прапор з вирізаним комуністичним гербом.

  • Також Шандор відомий тим, що читав студентам лекції з окопів у перервах між боями.

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