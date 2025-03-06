Зеленський на засіданні Євроради назвав кроки для досягнення миру й озвучив умови для Росії

Під час виступу на спеціальному засіданні Європейської ради в Брюсселі Володимир Зеленський перелічив кроки для досягнення миру і озвучив умови для РФ.

Як ідеться на сайті глави держави, Зеленський наголосив, що Україна прагне миру «з найпершої секунди війни, і ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, – це Росія».

«Україна не тільки готова зробити необхідні кроки для миру, але ми також пропонуємо, якими мають бути ці кроки. І я прошу вас підтримати нас у цьому – підтримати Україну й тих європейських лідерів, які допомагають прокладати шлях до миру», – сказав глава держави.

Президент заявив, що спершу усі мають упевнитися, що Росія визнає необхідність завершення війни. Країна-агресора може це довести двома «видами тиші»: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир’ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та перемир’ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі.

Також потрібно забезпечити базову довіру до обставин, у яких відбуваються переговори. Зокрема, йдеться про звільнення полонених.

«Українцям, усім європейцям, американцям, кожному людському серцю у світі, яке проти війни, – усім нам потрібно відчути, що росіяни нас не обманюють. Звільнення полонених може стати засобом встановлення базової довіри», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що будь-які питання, що стосуються безпеки України та Європи, мають розв’язуватися лише за їхньою участю.