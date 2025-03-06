Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером у Брюсселі, повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував уряду та всім бельгійцям за надану допомогу, зокрема за передачу літаків F-16.

Також президент України поінформував про підготовку європейського плану для наближення справедливого миру й запросив прем’єр-міністра Бельгії взяти участь у роботі над ним.

Особливу увагу під час перемовин приділили оборонним потребам. Насамперед постачанню артилерійських систем і снарядів до них, а також інвестиціям в українське виробництво далекобійних дронів і ракет. Як зазначив Зеленський, вони довели свою ефективність на фронті, тепер потрібно разом посилювати цю перевагу.

Також обговорили інтеграцію України до ЄС.

Президент Литви Гітанас Науседа пропонує встановити для України конкретну дату набуття членства в Європейському союзі – 1 січня 2030 року. Таку ідею він озвучив у четвер в Брюсселі, прибувши на спеціальне засідання Європейської ради.