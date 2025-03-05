Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський анонсував підготовку зустрічі сторін України та США. Також упродовж дня глава держави провів низку важливих переговорів із західними партнерами.

"Багато міжнародної роботи сьогодні – я говорив із премʼєр-міністрами Нідерландів, Португалії та Словенії, також говорив з канцлером Німеччини. Дякую за підтримку. Ми готуємося до саміту ЄС, який відбудеться вже завтра в Брюсселі. Всі бачать, наскільки швидко розвиваються дипломатичні події", наголошує президент.

Також глава держави підкреслив, що сьогодні команди України та Сполучених Штатів почали працювати над новою зустріччю.

"Говорили Андрій Єрмак та Майкл Волц, є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня. І маємо відновити рух також на європейському напрямку, те, що стосується нашої євроінтеграції, а саме кластерів у процесі перемовин щодо вступу. Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів", — додає Зеленський.