Австралія переказала додаткові 6 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

Австралія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро. Кошти будуть розподілятись на ключові нагальні потреби енергосектору.
Про це повідомило Міністерство енергетики України.
"Дякуємо австралійським партнерам за підтримку України і енергетичного сектору у ці складні часи. Ми продовжуємо відновлювати і відбудовувати пошкоджене ворогом обладнання і, завдяки допомозі партнерів, повертаємо світло і тепло в домівки мільйонів українських родин", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
Австралія анонсувала додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України наприкінці 2024 року. А загальний внесок Австралії до Фонду вже склав близько 18 млн євро.
- Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.
- Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду становлять понад 1 млрд євро. Серед донорів Фонду – державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.