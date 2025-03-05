Австралія переказала додаткові 6 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

Загальний внесок країни до Фонду вже склав близько 18 млн євро.

Австралія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро. Кошти будуть розподілятись на ключові нагальні потреби енергосектору.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

"Дякуємо австралійським партнерам за підтримку України і енергетичного сектору у ці складні часи. Ми продовжуємо відновлювати і відбудовувати пошкоджене ворогом обладнання і, завдяки допомозі партнерів, повертаємо світло і тепло в домівки мільйонів українських родин", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Австралія анонсувала додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України наприкінці 2024 року. А загальний внесок Австралії до Фонду вже склав близько 18 млн євро.