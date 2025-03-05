Китай у цьому році збільшить оборонний бюджет на 7,2%

Оборонні витрати Китаю цього року зростуть до 1,78 трлн юанів.

Китай у 2025 році планує збільшити витрати бюджету на оборону на 7,2%, до 1,78 трлн юанів (близько 231 млрд євро).

Про це повідомив уряд країни у середу, 5 березня, на відкритті 3-ї сесії Всекитайських зборів народних представників (вищий законодавчий орган КНР) 14-го скликання у Пекіні, передає DW.

Минулого року було зафіксовано аналогічне зростання. У Китаю другий за величиною оборонний бюджет у світі після США.

Зі вступу на посаду в 2013 році голова КНР Сі Цзіньпін проводить масштабну модернізацію Народно-визвольної армії.

До 2049 року Пекін планує створити "армію світового класу". Китайська влада заявляє, що не має агресивних намірів, а інвестує у захист суверенітету.

Видання зазначає, що нещодавно Пекін посилив військовий тиск на Тайвань, провівши масштабні військово-морські маневри.