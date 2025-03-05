Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і озвучив умови
Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і озвучив умови
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
Пʼять причин, які знаходять судді, щоб закрити справи про водіння напідпитку
Пʼять причин, які знаходять судді, щоб закрити справи про водіння напідпитку
Тарифи Трампа: Мексика, Канада та Китай вже відсьогодні, з 2 квітня - власні фермери
Тарифи Трампа: Мексика, Канада та Китай вже відсьогодні, з 2 квітня - власні фермери
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
ГоловнаСвіт

Китай у цьому році збільшить оборонний бюджет на 7,2%

Оборонні витрати Китаю цього року зростуть до 1,78 трлн юанів.

Китай у цьому році збільшить оборонний бюджет на 7,2%
Церемонія відкриття Всекитайських зборів народних представників, 5 березня 2025
Фото: EPA/UPG

Китай у 2025 році планує збільшити витрати бюджету на оборону на 7,2%, до 1,78 трлн юанів (близько 231 млрд євро). 

Про це повідомив уряд країни у середу, 5 березня, на відкритті 3-ї сесії Всекитайських зборів народних представників (вищий законодавчий орган КНР) 14-го скликання у Пекіні, передає DW. 

Минулого року було зафіксовано аналогічне зростання. У Китаю другий за величиною оборонний бюджет у світі після США.

Зі вступу на посаду в 2013 році голова КНР Сі Цзіньпін проводить масштабну модернізацію Народно-визвольної армії.

До 2049 року Пекін планує створити "армію світового класу". Китайська влада заявляє, що не має агресивних намірів, а інвестує у захист суверенітету.

Видання зазначає, що нещодавно Пекін посилив військовий тиск на Тайвань, провівши масштабні військово-морські маневри.

﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies