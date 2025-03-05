Державні облігації ФРН та акції німецьких компаній зростають на тлі угоди щодо пом’якшення правила «боргового гальма»

Прибутковість німецьких державних запозичень зросла після угоди Фрідріха Мерца про збільшення військових витрат та витрат на інфраструктуру та пом’якшення правила «боргового гальма».
Про це повідомляє Financial Times.
Зокрема, прибутковість 10-річних федеральних облігацій Bund зросла до 2,67%.
Нагадаємо, лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив у вівторок, що його партія та Соціал-демократична партія Німеччини спільно представлять наступного тижня законопроект про пом’якшення правил щодо державних позик.
Угода, яку уклали ХДС/ХСС і СДПН, звільнить витрати на оборону, які перевищують 1% ВВП, від суворого конституційного ліміту запозичень Німеччини, так званого «боргового гальма», створить позабалансовий механізм у розмірі 500 мільярдів євро для інвестицій в інфраструктуру, що фінансуються за рахунок боргу, і послабить боргові правила для німецьких земель.
Угода між ХДС/ХСС і СДПН потребує підтримки партії Зелених, щоб отримати більшість у дві третини для зміни конституції країни.
Економісти Deutsche Bank описали угоду як «одну з найбільш історичних змін парадигми в післявоєнній історії Німеччини», додавши, що і «швидкість, з якою це відбувається, і масштаби майбутньої фіскальної експансії нагадують возз’єднання Німеччини».
Вони також заявили, що, ймовірно, змінять свій прогноз щодо зростання ВВП країни у 2026 році, збільшивши його на 1%.На тлі новин про угоду курс євро зріс на 0,8% щодо долара, також зросли котування акції німецьких компаній. Німецький індекс Dax, який впав у вівторок після того, як США запровадили мита для Канади, Мексики та Китаю, зріс на 2,7%.
Наступного тижня парламентські групи ХДС/ХСС і СДПН звернуться з поданням про внесення змін до Конституції ФРН.
Нагадаємо, Фрідріх Мерц планує зустрітися з Олафом Шольцем, щоб погодити розблокування 3 мільярдів євро для України.