У Німеччині майбутня коаліція у Бундестазі погодила багатомільярдний оборонний пакет

Також має бути створений спеціальний інфраструктурний фонд загальним обсягом 500 млрд євро на 10 років.

Блок ХДС/ХСС та партія СДПН, які ведуть переговори про формування нового уряду, домовились про багатомільярдний пакет фінансування оборони та інфраструктури.

Про це повідомляє Tagesschau, передає Суспільне.

Як повідомив Фрідріх Мерц, очільник переможця виборів до Бундестагу блоку ХДС/ХСС, партії усвідомлюють, що Європа і зокрема Німеччина мають докласти дуже великих зусиль для зміцнення обороноздатності.

Блок ХДС/ХСС та партія СДПН домовились, що всі витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від боргових обмежень.

Також Мерц заявив, що має бути створений спеціальний інфраструктурний фонд загальним обсягом 500 млрд євро на 10 років. Стверджується, що з нього також отримають вигоду федеральні землі Німеччини.

Крім того, запланована реформа "боргового гальма", яку планують провести за допомогою більшості ще чинного Бундестагу. Втім, для цього має бути змінена німецька конституція.

Наступного тижня парламентські групи ХДС/ХСС і СДПН звернуться з поданням про внесення змін до Конституції ФРН.