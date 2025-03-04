​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
ГоловнаСвіт

Марін Ле Пен засудила "жорстоке" рішення Трампа щодо призупинення допомоги Україні

Ле Пен наголосила, що українські воїни займаються патріотичним захистом своєї країни.

Марін Ле Пен засудила "жорстоке" рішення Трампа щодо призупинення допомоги Україні
Марін Ле Пен, кандидата від партії «Національне об’єднання», у штабі у день виборів у Франції, Париж, 1 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Лідерка французької ультраправої партії “Національне об'єднання” Марін Ле Пен засудила "жорстоке" рішення президента США Дональда Трампа щодо призупинення американської допомоги Україні.

Про це повідомляє Le Figaro.

"Я вважаю жорстокість цього рішення осудною. Це дуже жорстоко по відношенню до українських воїнів, які займаються патріотичним захистом своєї країни", - сказала Марін Ле Пен.

Водночас вона запевнила, що “ніхто не може змусити Сполучені Штати підтримувати свою підтримку, якщо ця країна більше цього не бажає”.

Депутатка додала, що припинення поставок зброї в Україну є менш проблематичним, ніж припинення допомоги у сфері розвідки та технологічної та цифрової підтримки.

Підписуйтесь на наш Google News

Також Марін Ле Пен підтвердила, що виступає проти відправлення в Україну французьких військ.

Зупинка американської допомоги Україні

  • Нині стало відомо про рішення Дональда Трампа зупинити всю військову допомогу Україні. Це стосується всього, що не встигли поставити на українську територію, зокрема й озброєння, яке було вже в дорозі. 

  • За даними американської преси, відповідне рішення Трамп ухвалив після консультацій з найближчими радниками. За декілька годин до того, як інформація просочилася в ЗМІ, Трамп у соцмережі анонсував "великий вечір" та критикував українського президента за слова про те, що до угоди про мир ще далеко.

  • Зупинка постачань послідувала за нападками на українського президента в Білому домі, де Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили його в неповазі, невдячності і небажанні укласти мир. Володимир Зеленський неодноразово висловлював вдячність американцям за всю надану підтримку і наголошував на її критичній важливості. Однак він підкреслював, що просте припинення вогню без гарантій безпеки не може бути миром, бо Росія вже 25 разів порушувала домовленості про припинення вогню. Тож, на думку глави держави, перед тим, як підписувати з росіянами мирну угоду, треба визначити, які гарантії матиме Україна і хто саме відповідатиме за ці гарантії.

  • Американська ж адміністрація тисне, щоб Україна спершу погодилася на "мир", а тоді вже отримала гарантії безпеки.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies