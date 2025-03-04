Марін Ле Пен засудила "жорстоке" рішення Трампа щодо призупинення допомоги Україні

Марін Ле Пен, кандидата від партії «Національне об’єднання», у штабі у день виборів у Франції, Париж, 1 липня 2024 року.

Лідерка французької ультраправої партії “Національне об'єднання” Марін Ле Пен засудила "жорстоке" рішення президента США Дональда Трампа щодо призупинення американської допомоги Україні.

Про це повідомляє Le Figaro.

"Я вважаю жорстокість цього рішення осудною. Це дуже жорстоко по відношенню до українських воїнів, які займаються патріотичним захистом своєї країни", - сказала Марін Ле Пен.

Водночас вона запевнила, що “ніхто не може змусити Сполучені Штати підтримувати свою підтримку, якщо ця країна більше цього не бажає”.

Депутатка додала, що припинення поставок зброї в Україну є менш проблематичним, ніж припинення допомоги у сфері розвідки та технологічної та цифрової підтримки.

Також Марін Ле Пен підтвердила, що виступає проти відправлення в Україну французьких військ.

Зупинка американської допомоги Україні