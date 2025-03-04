Марін Ле Пен засудила "жорстоке" рішення Трампа щодо призупинення допомоги Україні

Лідерка французької ультраправої партії “Національне об'єднання” Марін Ле Пен засудила "жорстоке" рішення президента США Дональда Трампа щодо призупинення американської допомоги Україні.
Про це повідомляє Le Figaro.
"Я вважаю жорстокість цього рішення осудною. Це дуже жорстоко по відношенню до українських воїнів, які займаються патріотичним захистом своєї країни", - сказала Марін Ле Пен.
Водночас вона запевнила, що “ніхто не може змусити Сполучені Штати підтримувати свою підтримку, якщо ця країна більше цього не бажає”.
Депутатка додала, що припинення поставок зброї в Україну є менш проблематичним, ніж припинення допомоги у сфері розвідки та технологічної та цифрової підтримки.
Також Марін Ле Пен підтвердила, що виступає проти відправлення в Україну французьких військ.
Зупинка американської допомоги Україні
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Нині стало відомо про рішення Дональда Трампа зупинити всю військову допомогу Україні. Це стосується всього, що не встигли поставити на українську територію, зокрема й озброєння, яке було вже в дорозі.
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За даними американської преси, відповідне рішення Трамп ухвалив після консультацій з найближчими радниками. За декілька годин до того, як інформація просочилася в ЗМІ, Трамп у соцмережі анонсував "великий вечір" та критикував українського президента за слова про те, що до угоди про мир ще далеко.
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Зупинка постачань послідувала за нападками на українського президента в Білому домі, де Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили його в неповазі, невдячності і небажанні укласти мир. Володимир Зеленський неодноразово висловлював вдячність американцям за всю надану підтримку і наголошував на її критичній важливості. Однак він підкреслював, що просте припинення вогню без гарантій безпеки не може бути миром, бо Росія вже 25 разів порушувала домовленості про припинення вогню. Тож, на думку глави держави, перед тим, як підписувати з росіянами мирну угоду, треба визначити, які гарантії матиме Україна і хто саме відповідатиме за ці гарантії.
- Американська ж адміністрація тисне, щоб Україна спершу погодилася на "мир", а тоді вже отримала гарантії безпеки.