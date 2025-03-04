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Прем'єр Франції закликав ЄС спільно замістити допомогу США Україні

Україні потрібні боєприпаси, певна кількість розвідувальних систем і доступ до мереж і зв’язку.

Прем'єр Франції закликав ЄС спільно замістити допомогу США Україні
Франсуа Байру
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що Франція і Європа повинні об'єднати всі можливі засоби, щоб максимально замінити американську військову допомогу Україні, призупинену адміністрацією Дональда Трампа.

Про це повідомляє Le Monde.

"Постачання американської допомоги добігають кінця, оскільки цілі потяги, які були завантажені для України, були зупинені і не змогли дістатися до місця призначення", - заявив Байру на Національних зборах.

Він зазначив, що Україні потрібні боєприпаси, певна кількість розвідувальних систем і доступ до мереж і зв’язку.

"Це змусить нас переосмислити нашу модель, наші пріоритети і по-іншому подивитися на світ, який ми думали, що знаємо, і який, як ми виявили, є більш небезпечним, ніж ми собі уявляли, і походить від тих, кого ми вважали нашими союзниками", - наголосив Байру.

  • У понеділок президент США Трамп розпорядився повністю припинити військову допомогу для України. При цьому він доручив міністру оборони Піту Гегсету поставити на паузу передачу будь-якої зброї, яка не перебуває на території України, навіть якщо вона вже завантажена на борт літаків чи кораблів або чекала на подальше транспортування у польських транзитних пунктах. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США"
  • Перед цим 28 лютого Зеленський прибув із візитом до Білого дому на переговори із Трампом. В Овальному кабінеті сталася перепалка між ними, а також віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Трамп і Венс звинуватили Зеленського в тому, що він «грає в карти з Третьою світовою». Лідер США наполягав на тоу, аби Україна припинила бойові дії. Натомість жодної критики в бік Росії, яка почала повномасштабне вторгнення в Україну, від американської сторони не прозвучало.
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