Віцепрезидент США Венс наполягає, аби Україна погодилася на переговори задля відновлення допомоги

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив на тому, аби Україна сіла за стіл переговорів для відновлення допомоги, передає CNN.
«Ми хочемо, щоб українці мали суверенну і незалежну державу. Ми вважаємо, що українські війська билися дуже хоробро, але ми перебуваємо в такій точці, коли ні Європа, ні США, ні українці не можуть продовжувати цю війну нескінченно», - сказав Венс.
На його думку, тепер важливо, щоб «всі сіли за стіл переговорів. І президент намагається надіслати дуже чітке повідомлення: українці мають сісти за стіл переговорів та розпочати переговори з президентом Трампом щодо угоди про мінерали».
На питання журналістів, чи вважає Венс, що угода про надра між Україною і США все ще можлива, віцепрезидент сказав, що думає, що «президент, як і раніше, прихильний до угоди щодо мінералів» і що «ми почули деякі позитивні речі».
- Того ж дня Володимир Зеленський озвучив заяву про те, що Україна готова сісти за стіл переговорів, і наголосив на тому, аби співпраця та спілкування зі США «були конструктивними».
- Також Зеленський озвучив умови щодо завершення війни і прокоментував можливість підписання угоди про надра.
- Документ мали підписати на зустрічі лідерів України і США 28 лютого, але через суперечку в Овальному кабінеті цього не сталося.