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Віцепрезидент США Венс наполягає, аби Україна погодилася на переговори задля відновлення допомоги

Також українці мають домовлятися з Трампом щодо угоди про надра, вважає віцепрезидент.

Віцепрезидент США Венс наполягає, аби Україна погодилася на переговори задля відновлення допомоги
Віцепрезидент США Джей Ді Венс
Фото: EPA-EFE

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив на тому, аби Україна сіла за стіл переговорів для відновлення допомоги, передає CNN.

«Ми хочемо, щоб українці мали суверенну і незалежну державу. Ми вважаємо, що українські війська билися дуже хоробро, але ми перебуваємо в такій точці, коли ні Європа, ні США, ні українці не можуть продовжувати цю війну нескінченно», - сказав Венс.

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На його думку, тепер важливо, щоб «всі сіли за стіл переговорів. І президент намагається надіслати дуже чітке повідомлення: українці мають сісти за стіл переговорів та розпочати переговори з президентом Трампом щодо угоди про мінерали».

На питання журналістів, чи вважає Венс, що угода про надра між Україною і США все ще можлива, віцепрезидент сказав, що думає, що «президент, як і раніше, прихильний до угоди щодо мінералів» і що «ми почули деякі позитивні речі».

  • Того ж дня Володимир Зеленський озвучив заяву про те, що Україна готова сісти за стіл переговорів, і наголосив на тому, аби співпраця та спілкування зі США «були конструктивними».
  • Також Зеленський озвучив умови щодо завершення війни і прокоментував можливість підписання угоди про надра.
  • Документ мали підписати на зустрічі лідерів України і США 28 лютого, але через суперечку в Овальному кабінеті цього не сталося. 
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