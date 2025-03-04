Корупція в оборонці: ВАКС визначив запобіжний захід ексначальникові військ зв’язку ЗСУ

ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у розкраданні коштів під час створення системи «Дзвін».
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Слідчий суддя частково задовольнив клопотання детективів НАБУ і застосував до генерал-майора запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов’язків. Підозрюваний має прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом; не відлучатись із Києва та Київської області без дозволу, про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
- У лютому стало відомо, що НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему у сфері оборони, через яку держава втратила 246 мільйонів гривень. Йдеться про зловживання при розробці автоматизованої системи ЗСУ «Дзвін».
- Серед підозрюваних - колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексначальник військ зв’язку ЗСУ, ексначальник Управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ і директор приватного товариства – головний виконавець контракту.