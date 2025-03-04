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В Україні у другій половині дня очікується штормовий вітер

Це стосується Києва, а також західних і північних областей. Негода триватиме й завтра, охопивши більшість регіонів України.

В Україні у другій половині дня очікується штормовий вітер
Фото: EPA/UPG

За даними синоптиків, у другій половині дня 4 березня у Києві, а також у західних і північних областях прогнозуються сильні пориви вітру 15-20 м/с, повідомляє ДСНС.  

Негода триватиме й 5 березня, охопивши більшість регіонів України, за винятком Закарпаття та південних областей.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Рекомендації для громадян:

  • можливості уникайте перебування на вулиці під час поривів вітру;
  • не паркуйте автомобілі під деревами та біля ненадійних конструкцій;
  • уважно стежте за оновленнями прогнозу погоди.
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