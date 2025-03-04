Головне за ніч та ранок вівторка, 4 березня: удар по дитполіклініці в Сумах, 101 боєзіткнення, зупинка військової допомоги США

Російський ударний безпілотник влучив у будівлю дитячої поліклініки у Сумах. Унаслідок обстрілу здійнялася пожежа.

Як пише Сумська обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Telegram, попередньо минуло без жертв. Аварійно-рятувальні служби працюють на місці, щоб ліквідувати загоряння. Наслідки уточнюються.

У деяких районах Сум через падіння ворожих БпЛА зникло світло.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення.

На Курщині захисники відбили майже 30 штурмів ворога.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Преображенка, Котлине, Улакли та Андріївка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1340 окупантів за добу. Від початку вторгнення втрати російської армії склали близько 879 410 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Оборонці неба збили 65 ворожих дронів, ще 32 – локаційно втрачені.

Загалом Росія запустила по Україні 99 ударних безпілотників.

Українську журналістку Вікторію Рощину, яка потрапила у російський полон влітку 2023 року, жорстоко катували. Про це йдеться у фільмі-розслідуванні «Слідства.Інфо» «Останнє завдання Віки».

Розслідувачі дізналися, що на тілі Вікторії Рощиної були ножові поранення, вона важила до 30 кілограмів, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.

Українська журналістка Вікторія Рощина потрапила у російський полон у серпні 2023 року. Тоді вона поїхала робити репортажі з окупованих Росією територій.

Згодом стало відомо, що Вікторію Рощину утримували у слідчому ізоляторі №2 Таганрога Ростовської області РФ. А вже у жовтні 2024 року міноборони РФ надіслало її батьку – Володимиру Рощину – лист про те, що Вікторія померла у полоні.

На сайті Верховної Ради України з'явилося звернення лідерів українського парламенту до президента США Дональда Трампа, Конгресу та американського народу.

Документ визнає "вирішальну значимість підтримки США серед інших партнерів у найбільш складний час для України".

Від імені українського народу Верховна Рада "висловлює глибоку подяку президенту Трампу, Конгресу та народу США за чітку й послідовну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України", а також за "оборонні пакети, які дозволили стабілізувати ситуацію на фронті".

Парламент "глибоко поважає прагнення відновити американське глобальне лідерство", але вбачає, що воно "нерозривно пов'язане із захистом ідей свободи та демократії, дотриманням міжнародних угод, надійністю у партнерстві із союзниками та друзями".

Докладніше – в новині.

За інформацією агенції Bloomberg, президент США Дональд Трамп у понеділок все ж ухвалив рішення повністю припинити військову допомогу для України після сварки з Президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

Джерела у Вашингтоні стверджують, що заборона постачати Києву засоби протидії російській агресії діятиме, поки Трамп не визначить, що українські лідери "демонструють добровільну прихильність до миру".

Трамп доручив міністру оборони Піту Геґсету поставити на павзу передачу будь-якої зброї, яка не перебуває на території України, навіть якщо вона вже завантажена на борт літаків чи кораблів або чекає на подальше транспортування у польських транзитних пунктах.

Уряд робить усе для того, аби армія України мала все необхідне. Підтримка США Україною на сьогодні є і продовжується, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, подякувавши громадянам Штатів за значну допомогу протягом трьох років повномасштабної війни усім необхідним: грошима, санкціями, зброєю і політично.

Уряд "абсолютно спокійно" всіма наявними дипломатичними каналами продовжуватиме роботу зі США, з Конгресом, з адміністрацією Дональда Трамп і з самим президентом, аби країни продовжили боротьбу за справедливий і тривалий мир. Україна твердо налаштована продовжити співпрацю зі США.

Шмигаль зазначив, що робота зі США відбувається щоденно, зокрема з Конгресом.

"Впевнений, що підтримка від Сполучених Штатів як від світового лідера, одного з найбільших наших партнерів, який нас підтримував протягом цих трьох років, буде продовжуватися", – сказав він.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!