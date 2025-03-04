У Сумах "шахед" влучив у дитячу поліклініку

Російський ударний безпілотник влучив у будівлю дитячої поліклініки у Сумах. Внаслідок обстрілу здійнялася пожежа.

Як пише Сумська обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Telegram, попередньо минуло без жертв. Аварійно-рятувальні служби працюють на місці, щоб ліквідувати загоряння. Наслідки уточнюються.

У деяких районах Сум через падіння ворожих БПЛА зникло світло.