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У Сумах "шахед" влучив у дитячу поліклініку

У деяких районах міста зникло світло.

У Сумах "шахед" влучив у дитячу поліклініку
Наслідки влучання БПЛА у Сумах
Фото: Telegram

Російський ударний безпілотник влучив у будівлю дитячої поліклініки у Сумах. Внаслідок обстрілу здійнялася пожежа.

Як пише Сумська обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Telegram, попередньо минуло без жертв. Аварійно-рятувальні служби працюють на місці, щоб ліквідувати загоряння. Наслідки уточнюються.

У деяких районах Сум через падіння ворожих БПЛА зникло світло. 

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