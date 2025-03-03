Головне за понеділок, 3 березня: атака на Одесу, понад 90 боєзіткнень, розслідування трагедії на полігоні

Бойові дії на Донеччині, 91 бойове зіткнення, ворожі обстріли, авіаудар по Запоріжжю. Яким запам’ятається 1104-й день повномасштабної війни.

Увечері 3 березня російська окупаційна армія атакувала Одесу.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

“Унаслідок ворожого обстрілу зупинено роботу трьох районних котелень міста. Працюємо над тим, щоб якнайшвидше перезапустити процес теплопостачання за допомогою альтернативних джерел живлення”, - написав Труханов.

Згодом він повідомив, що в результаті російської атаки також пошкоджені житлові будинки та бізнес-центр.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 91 бойове зіткнення.

На Курщині відбулось 29 боєзіткнень, ще 19 на Покровському.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 березня – в новині.

На час розслідування трагедії на полігоні Сухопутних військ Збройних сил України у Дніпропетровській області від виконання службових обов’язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. "В середині дня 1 березня ворог атакував одну з військових частин на території полігону Сухопутних військ Збройних Сил України у Дніпропетровській області. Внаслідок удару балістичної ракети "Іскандер-М" у касетному спорядженні, є загиблі і поранені", — зазначається у повідомленні.

Головнокомандувач наголошує, що з метою встановлення всіх обставин та причин трагедії на місці події працює комплексна комісія на чолі з начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних сил України.

Докладніше – в новині.

Російська армія завдала авіаудару по приватному будинку у Пологівському районі на Запоріжжі. Під завалами опинилися двоє людей.

Пошукову операцію завершено. З-під завалів дістали тіло 49-річного загиблого.

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому просто припинення вогню неможливо.

Росія 25 разів порушувала домовленості про припинення вогню від початку вторгнення 2014 року. Щоразу вона звинувачувала в цьому порушенні українців. Українські ж війська лише відповідали на обстріли, які почав ворог, нагадав український президент.

Під час спілкування з пресою він наголосив, що через цей попередній досвід довіряти росіянам неможливо, і що просто припинення вогню, без гарантій, мир зовсім не означатиме. Тому треба чітко визначити, хто буде контролювати дотримання росіянами взятих зобов'язань.

На засіданні Ставки Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні продовжилась робота з європейськими партнерами щодо спеціальної дипломатичної та безпекової архітектури, яка може наблизити мир.

“Мир нам потрібен, саме мир – справжній, чесний, а не війна нескінченно. І гарантії безпеки потрібні. Саме відсутність гарантій безпеки для України 11 років тому дала змогу Росії почати з окупації Криму та війни на Донбасі, потім відсутність гарантій безпеки дала змогу Росії розпочати повномасштабне вторгнення, і зараз через відсутність визначених гарантій безпеки саме Росія тримає цю війну в розпалі”, - наголосив голова держави.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!