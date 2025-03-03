Минулого тижня прикордонники знищили 21 гармату та 10 артустановок росіян

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня знищили 2 танки та 21 гармату російської окупаційної армії.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 24 лютого по 2 березня українські прикордонники вразили:
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танки – 2
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гармати – 21
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артилерійські установки - 10
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ЗРК - 1
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броньована техніка – 14
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автомобільна та спецтехніка – 200
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БпЛА типу Shahed 136/131 – 137
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склади БК та ПММ – 9
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комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 85
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позиції та укриття ворога – 424
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БпЛА тактичного рівня – 150
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маломірні плавзасоби та мости - 7