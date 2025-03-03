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Минулого тижня прикордонники знищили 21 гармату та 10 артустановок росіян

Також за цей час прикордонники вразили 7 маломірних плавзасобів та мостів окупантів.

Минулого тижня прикордонники знищили 21 гармату та 10 артустановок росіян
Бійці ДПСУ знищили пункт управління БпЛА окупантів
Фото: Скріншот з відео

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня знищили 2 танки та 21 гармату російської окупаційної армії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 24 лютого по 2 березня українські прикордонники вразили:

  • танки – 2 

  • гармати – 21

  • артилерійські установки - 10

  • ЗРК - 1

  • броньована техніка – 14

  • автомобільна та спецтехніка – 200

  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 137

  • склади БК та ПММ – 9

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 85

  • позиції та укриття ворога – 424

  • БпЛА тактичного рівня – 150

  • маломірні плавзасоби та мости - 7

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Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

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