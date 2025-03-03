Нардепу Шевченку, якого підозрюють у держзраді, продовжили запобіжний захід

Шевченко перебуватиме у СІЗО до 1 травня без права внесення застави.

Печерський районний суд Києва 3 березня продовжив запобіжний захід нардепу Євгенію Шевченку ще на два місяці. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє Суспільне.

За рішенням Печерського суду м. Київ нардеп Шевченко перебуватиме у СІЗО до 1 травня без права внесення застави. Прокурори просили суд продовжити нардепові тримання під вартою без альтернативи застави.