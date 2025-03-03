Нардепу Шевченку, якого підозрюють у держзраді, продовжили запобіжний захід

Печерський районний суд Києва 3 березня продовжив запобіжний захід нардепу Євгенію Шевченку ще на два місяці. Його підозрюють у державній зраді.
Про це повідомляє Суспільне.
За рішенням Печерського суду м. Київ нардеп Шевченко перебуватиме у СІЗО до 1 травня без права внесення застави. Прокурори просили суд продовжити нардепові тримання під вартою без альтернативи застави.
- Євгеній Шевченко висувався від "Слуги народу", але в вересні 2022 перейшов до групи "Відновлення України" (одна з груп, створених за участі депутатів проросійської забороненої ОПЗЖ).
- У квітні 2021 року Шевченко приватно відвідав Мінськ, де зустрівся із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.
- Пізніше його виключили з фракції "Слуга народу" після того, як він підтримав дії режиму Олександра Лукашенка із затримання ексредактора опозиційного Telegram-каналу Романа Протасевича.
- Раніше Шевченко заявляв, що є агентом розвідки, а керівник ГУР Кирило Буданов стверджував, що Шевченко дійсно допомагав у контактах з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.
- У листопаді минулого року Шевченко написав пост у своєму Telegram-каналі, де закликав Володимира Зеленського починати переговори з Володимиром Путіним, і якщо Зеленський не захоче цього робити, то його "змусять піти".
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розкритикував пропозицію нардепа і заявив, що "цей інформаційний шлак таких народних обранців не тільки сповнений хамства та невігластва, що споконвічно є родовою ознакою покручів з північного кордону, але й спрямований на розʼєднання української нації".
- У листопаді минулого року народному депутату Євгенію Шевченку повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Також прокурори Офісу генпрокурора вручили Шевченку клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- 15 листопада його взяли під варту до 11 січня 2025.
- 7 січня Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для нардепа Євгенія Шевченка до 7 березня.