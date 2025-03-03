Спротив: окупанти мобілізовують спортсменів до ЗС РФ на ТОТ України

Спортсмени, які погодились виступати під окупаційним прапором, поєднуватимуть службу в армії з тренуваннями.

Росіяни почали вносити у списки мобілізованих спортсменів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях росіяни почали зганяти спортсменів призовного віку до лав ЗС РФ.

Спортсмени, які погодились виступати під окупаційним прапором увійдуть до загального списку кандидатів у спортивні збірні РФ.

"Військову службу зрадники поєднуватимуть із тренуванням. Проте враховуючи виключення рф з низки спортивних змагань й не визнання світом окупованих територій, не виключено, що спортсменам доведеться все ж завершити свою карʼєру у спорті й бути ліквідованими на полі бою", — зазначають у спротиві.