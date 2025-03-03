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ДБР: Завдяки закону про СЗЧ до війська повернулася 21 тисяча бійців

Найбільше повернулись бійців до ЗСУ, Національної гвардії та Прикордонної служби.

ДБР: Завдяки закону про СЗЧ до війська повернулася 21 тисяча бійців
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

1 березня завершився термін звільнення від відповідальності військових, які самовільно залишили військову частину або місце служби, але добровільно повернулися до війська. Із 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025-го на службу повернулися 21 тисяча 100 військовослужбовців, які самовільно залишили частини.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що найбільше повернулись бійців до Збройних сил України, а також військові активно повертались до Національної гвардії та Прикордонної служби.

"ДБР у співпраці з іншими правоохоронними органами та військовою службою правопорядку забезпечило чітку процедуру повернення військових. Вони могли прибути не лише до своєї частини, а й до територіальних підрозділів ДБР, Військової служби правопорядку чи Нацполіції. Міністерство оборони також дозволило звернутися до однієї з 17 визначених військових частин або до однієї з 14 рот резерву Нацгвардії", - йдеться в повідомленні.

Після прибуття до частини військовослужбовець мав подати рапорт про поновлення на службі, що запускало чіткий алгоритм подальших дій - від оформлення документів до відновлення виплат.

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