На Одещині посадовець правоохоронного органу переправляв нелегалів до Молдови

Вартість такої "послуги" становила від 6 до 10 тисяч доларів.

На Одещині викрили посадовця правоохоронного органу, який налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон до Республіки Молдова.

Про це повідомили у ДБР.

Начальник відділення інспекторів організував канал нелегального перетину кордону поза пунктами пропуску на ділянці, за яку був відповідальний. Для цього він залучив підлеглого, який через месенджери підшукував охочих виїхати з країни. Посадовець дистанційно координував їхні дії, надаючи вказівки щодо місця та часу перетину кордону. Вартість "послуги" становила від 6 до 10 тисяч доларів США.

За тиждень за такою схемою вдавалося переправляти до п’яти осіб. Щоб уникнути викриття, зловмисник навіть намагався підкупити іншого правоохоронця.

Затримали фігуранта під час отримання оплати від чергового "клієнта". Наразі встановлюються інші особи, причетні до злочинної діяльності.

Фото: ДБР Затримали посадовця на Одещині

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.За скоєне правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.