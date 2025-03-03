На курорті у штаті Вермонт, куди Джей Ді Венс приїхав відпочивати, влаштували проукраїнський протест проти нього
На курорті у штаті Вермонт, куди Джей Ді Венс приїхав відпочивати, влаштували проукраїнський протест проти нього
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Дуда заявив, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із Трампом
Дуда заявив, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із Трампом
З’ясувати стосунки з Богом. Для чого існує піст і яка від нього користь?
З’ясувати стосунки з Богом. Для чого існує піст і яка від нього користь?
Нервова зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
ГоловнаПраво

На Одещині посадовець правоохоронного органу переправляв нелегалів до Молдови

Вартість такої "послуги" становила від 6 до 10 тисяч доларів. 

На Одещині посадовець правоохоронного органу переправляв нелегалів до Молдови
Затримання підозрюваного у переправці нелегалів
Фото: ДБР

На Одещині викрили посадовця правоохоронного органу, який налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон до Республіки Молдова.

Про це повідомили у ДБР. 

Начальник відділення інспекторів організував канал нелегального перетину кордону поза пунктами пропуску на ділянці, за яку був відповідальний. Для цього він залучив підлеглого, який через месенджери підшукував охочих виїхати з країни. Посадовець дистанційно координував їхні дії, надаючи вказівки щодо місця та часу перетину кордону. Вартість "послуги" становила від 6 до 10 тисяч доларів США.

За тиждень за такою схемою вдавалося переправляти до п’яти осіб. Щоб уникнути викриття, зловмисник навіть намагався підкупити іншого правоохоронця.

Затримали фігуранта під час отримання оплати від чергового "клієнта". Наразі встановлюються інші особи, причетні до злочинної діяльності.

Затримали посадовця на Одещині
Фото: ДБР
Затримали посадовця на Одещині

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.За скоєне правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • На Волині правоохоронець за $10 тисяч організував переправлення чоловіків через кордон.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies