Судитимуть понад 20 колаборантів, які катували людей на окупованій Херсонщині

Серед злочинів, у яких підозрюють фігурантів – незаконне позбавлення волі, катування, а також організація та проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованій території.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо незаконної діяльності 25 осіб з Херсонщини та їхнього куратора з Москви, які після повномасштабного вторгнення служать у нелегітимному правоохоронному органу РФ.

Про це повідомили пресслужби Нацполіції та Офісу генпрокурора.

"Перебіжники брали участь у створенні та забезпеченні функціонування "новокаховского городского отдела поліціі гу мвд в Херсонской области", здійснювали заходи для повалення конституційного ладу в Україні та проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Херсонщини", – зазначили правоохоронці.

Для забезпечення діяльності цієї злочинної організації вони залучили діючих та колишніх працівників територіальних підрозділів Нацполіції України, місцевих мешканців м. Нова Каховка з проросійськими поглядами.

Спочатку структурний підрозділ злочинної організації очолив колишній міліціонер з анексованого Криму. Однак згодом його замінили на більш надійного "етнічного" росіянина – полковника московської поліції.

Зловмисники безпідставно проводили обшуки у мешканців з активною проукраїнською позицією та привласнювали майно мирного населення. Крім цього, під час досудового розслідування було встановлено причетність фігурантів до викрадення і катування місцевих активістів, а також колишніх правоохоронців. Задопомогою репресій кремлівські поплічники намагались придушити спротив місцевого населення проти військових формувань Росії.

Почесною "місією" для перебіжчиків було забезпечення жорсткої силової підтримки при проведенні нелегітимного референдуму щодо створення республіки "хнр" та її приєднання до РФ. Інакодумців місцеві карателі залякували та фальсифікували проти них кримінальні справи.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт з матеріалами провадження скеровано до суду. Зловмисникам інкриміновано створення злочинної організації та участь в ній, організацію та проведення незаконного референдуму, колабораційну діяльність, незаконне позбавлення волі та катування людей (ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 110, ч. 5 та ч. 7 ст. 111-1, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає довічне позбавлення волі.