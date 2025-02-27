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ВАКС задовольнив позов Мін'юсту про стянення активів пропагандиста Вишинського

На рішення ще можуть подати апеляцію.

ВАКС задовольнив позов Мін'юсту про стянення активів пропагандиста Вишинського
Фото: EPA/UPG

ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції України про стягнення активів проросійського пропагандиста Кирила Вишинського.

Про це повідомила громадська організація Transparency International Ukraine.

Зазначається, що в дохід держави стягнули 2 об’єкти нерухомості в Києві та АР Крим, 2 транспортних засоби, а також 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Інтерселект" та ТОВ "Новостком Експерт".

Учасники справи та їхні представники можуть подати апеляційну скаргу на рішення ВАКС протягом п’яти днів з дня проголошення рішення суду.

Вишинський був українським журналістом, який пропагував кремлівські наративи. У 2018 році був обвинуваченим в державній зраді, після чого його в межах обміну ув’язненими передали Росії.

  • Напркінці січня цього року міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом, у якому просить застосувати санкції до Кирила Вишинського, колишнього українського журналіста, який отримав російське громадянство та став рупором кремлівської пропаганди.
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