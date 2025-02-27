ВАКС задовольнив позов Мін'юсту про стянення активів пропагандиста Вишинського

На рішення ще можуть подати апеляцію.

ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції України про стягнення активів проросійського пропагандиста Кирила Вишинського.

Про це повідомила громадська організація Transparency International Ukraine.

Зазначається, що в дохід держави стягнули 2 об’єкти нерухомості в Києві та АР Крим, 2 транспортних засоби, а також 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Інтерселект" та ТОВ "Новостком Експерт".

Учасники справи та їхні представники можуть подати апеляційну скаргу на рішення ВАКС протягом п’яти днів з дня проголошення рішення суду.

Вишинський був українським журналістом, який пропагував кремлівські наративи. У 2018 році був обвинуваченим в державній зраді, після чого його в межах обміну ув’язненими передали Росії.