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У справі екснардепа Барвіненка на ЗСУ можуть перерахувати 2,5 млн гривень

Зараз Барвіненко обіймає посаду голови Одеської райради, представляючи партію "Довіряй ділам" мера Одеси Геннадія Труханова. 

У справі екснардепа Барвіненка на ЗСУ можуть перерахувати 2,5 млн гривень
Віталий Барвіненко
Фото: ednist.info

Суд оголосив вирок екснардепу Віталію Барвіненку, який незаконно отримав 613 тисяч грн компенсації за житло.

Як йдеться у повідомленні Центру продидії Корупції, суддя Вищого антикорсуду затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та народним депутатом попереднього скликання. 

Його визнали винуватим у незаконному отриманні 613 тисяч грн компенсації за оренду житла у столиці. За даними САП, ці збитки вже відшкодовані в повному обсязі.

Барвіненку призначили покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах влади 1 рік та штрафом в 17 тисяч грн.

Проте суд звільнив його від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк на 1 рік. Крім того, Барвіненко зобов’язується перерахувати 1,5 млн грн на ЗСУ (United24). Також на потреби ЗСУ перерахують 1 млн грн, які внесені як застава.

Вирок може бути оскаржений в апеляції протягом 30 днів. 

Зараз Барвіненко обіймає посаду голови Одеської райради, представляючи партію "Довіряй ділам" мера Одеси Геннадія Труханова. 

У ЦПК кажуть, що якщо вирок "встоїть", то він  втратить мандат депутата.

Хто такий Віталій Барвіненко

  • За даними руху "Чесно" у лютому 2024 року НАБУ та САП повідомили Барвіненку підозру у незаконному отриманні компенсації за оренду житла. За даними слідства, екснардеп маючи власне житло у центрі Києва, отримав понад 613 тисяч гривень незаконної компенсації за користування готельним номером у період з 2016 до 2019 року
  • З 2006 до 2010 року він був керівником Одеської обласної організації партії ВО “Батьківщина”.
  • У 2006-2007 роках - депутат Одеської обласної ради 5 скликання, керівник фракції БЮТ.
  • З 2007 по 2012 — народний депутат 6 скликання від Блоку Юлії Тимошенко. 3 березня 2010 року проголосував за відставку уряду Юлії Тимошенко і всього уряду, згодом вийшов з фракції БЮТ та у 2011 році став членом фракції “Партії регіонів”.
  • У 2012 році обирається депутатом Верховної Ради 7 скликання від “Партії регіонів” за виборчим округом №141.
  • Народний депутат 8 скликання. Обраний у 2014 році за виборчим округом №141 (Одеська область) як безпартійний самовисуванець. Член Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Член депутатської групи “Партія Відродження”.
  • 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони" - пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова.
  • 4 березня 2014 року вийшов з фракції “Партії регіонів”.
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