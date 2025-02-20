У справі екснардепа Барвіненка на ЗСУ можуть перерахувати 2,5 млн гривень

Суд оголосив вирок екснардепу Віталію Барвіненку, який незаконно отримав 613 тисяч грн компенсації за житло.

Як йдеться у повідомленні Центру продидії Корупції, суддя Вищого антикорсуду затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та народним депутатом попереднього скликання.

Його визнали винуватим у незаконному отриманні 613 тисяч грн компенсації за оренду житла у столиці. За даними САП, ці збитки вже відшкодовані в повному обсязі.

Барвіненку призначили покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах влади 1 рік та штрафом в 17 тисяч грн.

Проте суд звільнив його від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк на 1 рік. Крім того, Барвіненко зобов’язується перерахувати 1,5 млн грн на ЗСУ (United24). Також на потреби ЗСУ перерахують 1 млн грн, які внесені як застава.

Вирок може бути оскаржений в апеляції протягом 30 днів.

Зараз Барвіненко обіймає посаду голови Одеської райради, представляючи партію "Довіряй ділам" мера Одеси Геннадія Труханова.

У ЦПК кажуть, що якщо вирок "встоїть", то він втратить мандат депутата.

Хто такий Віталій Барвіненко