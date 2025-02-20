Сьогодні відповідне рішення ухвалила Вища рада правосуддя 14 голосами. Григорій Усик вже обіймав посаду голови ВРП протягом двох років – з 23 січня 2023 року. Протягом останнього місяця обов’язки голови ВРП виконував Дмитро Лук’янов.

Головою Вищої ради правосуддя обраний Григорій Усик.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Відповідне рішення ухвалила Вища рада правосуддя 20 лютого 2025 року 14 голосами.

Усик Григорій Іванович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду був обраний членом ВРП ХІХ позачерговим з'їздом суддів України 11 січня 2023 року.

Григорій Усик обіймав посаду Голови ВРП відповідно законодавства два роки – з 23 січня 2023 року.

Із 23 січня 2025 року повноваження голови Верховної ради правосуддя виконував Дмитро Лук’янов, оскільки Напередодні закінчився строк повноважень на цій посаді Григорія Усика.

За даними ZN.UA, Григорій Усик під час виборів був висунутий єдиним кандидатом на пост голови ВРП. Член Ради Олександр Сасевич, який під час попереднього голосування також претендував на цю посаду, зняв свою кандидатуру та запропонував голосувати за першого. При цьому троє членів Ради проголосували проти всіх можливих кандидатів.

Зазначимо, Вища рада правосуддя – це колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади.

Вища рада правосуддя була утворена у 2017 році на заміну Вищій раді юстиції.