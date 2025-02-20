Росіяни застосували по Україні близько 14 ракет та 161 ударний безпілотник

ППО збила 80 ворожих дронів, а ще 78 – не досягли цілей.

Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.

У ніч на 20 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині.

Як повідомили у Повітряних силах, загалом застосовано до 14 ракет:

крилаті — Х-101/Х-55см (пуски із Волгоградської обл.),

Калібр/Іскандер-К (із акваторії Чорного моря/Криму);

балістичні — Іскандер-М/KN-23 (пуски — Воронезька обл.).

Як наголосили у Повітряних силах, інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється.

Крім того, ворог атакував 161-м ударним БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 80-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

78 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина. На Херсонщині, ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи.