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Росіяни застосували по Україні близько 14 ракет та 161 ударний безпілотник

ППО збила 80 ворожих дронів, а ще 78 – не досягли цілей. 

Росіяни застосували по Україні близько 14 ракет та 161 ударний безпілотник
Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.
Фото: EPA/UPG

У ніч на 20 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині.

Як повідомили у Повітряних силах, загалом застосовано до 14 ракет: 

  • крилаті — Х-101/Х-55см (пуски із Волгоградської обл.), 
  • Калібр/Іскандер-К (із акваторії Чорного моря/Криму); 
  • балістичні — Іскандер-М/KN-23 (пуски — Воронезька обл.). 

Як наголосили у Повітряних силах, інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється.

Крім того, ворог атакував 161-м ударним БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ. 

Станом на 10.00 підтверджено збиття 80-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

78 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина. На Херсонщині, ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи.

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