Росіяни застосували по Україні близько 14 ракет та 161 ударний безпілотник

У ніч на 20 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині.
Як повідомили у Повітряних силах, загалом застосовано до 14 ракет:
- крилаті — Х-101/Х-55см (пуски із Волгоградської обл.),
- Калібр/Іскандер-К (із акваторії Чорного моря/Криму);
- балістичні — Іскандер-М/KN-23 (пуски — Воронезька обл.).
Як наголосили у Повітряних силах, інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється.
Крім того, ворог атакував 161-м ударним БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.
Станом на 10.00 підтверджено збиття 80-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
78 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина. На Херсонщині, ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи.