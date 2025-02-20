Росіяни поранили двох мешканців Запорізької області

Надійшло 14 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

244 артударів завдано по території Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя та Новодарівки.

За даними ОВА, загалом упродовж доби окупанти завдали 530 ударів по 9 населених пунктах Запоріжжя.

Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок ворожих атак по Василівському та Пологівському районах Запорізької області.

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