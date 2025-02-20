Росіяни поранили двох мешканців Запорізької області

Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок ворожих атак по Василівському та Пологівському районах Запорізької області.
За даними ОВА, загалом упродовж доби окупанти завдали 530 ударів по 9 населених пунктах Запоріжжя.
Ворог здійснив 4 авіаційних удари по Гуляйполю, Щербаках, Новодарівці.
271 БпЛА різної модифікації атакував Юльївку, Пʼятихатки, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя, Новодарівку.
11 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку.
244 артударів завдано по території Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя та Новодарівки.
Надійшло 14 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.
- У Оріхові Запорізької області через ворожий артобстріл у власному домі загинув 80-річний чоловік.