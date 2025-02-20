​Сили оборони знищили за добу 1190 окупантів та 6 ворожих засобів ППО

Упродовж доби українські захисники лквідували 1190 окупантів, по 14 ворожих танків та бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, 3 РСЗВ та 6 засобів ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 863 580 (+1190) осіб,
- танків ‒ 10134 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21112 (+14) од,
- артилерійських систем – 23410 (+63) од,
- РСЗВ – 1291 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 1078 (+6) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26021 (+160),
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37961 (+136) од,
- спеціальна техніка ‒ 3752 (+0).
Дані уточнюються.