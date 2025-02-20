​Сили оборони знищили за добу 1190 окупантів та 6 ворожих засобів ППО

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби українські захисники лквідували 1190 окупантів, по 14 ворожих танків та бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, 3 РСЗВ та 6 засобів ППО.

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 863 580 солдатів.

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