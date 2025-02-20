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​Сили оборони знищили за добу 1190 окупантів та 6 ворожих засобів ППО

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 863 580 солдатів.

​Сили оборони знищили за добу 1190 окупантів та 6 ворожих засобів ППО
війна з Росією
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники лквідували 1190 окупантів, по 14 ворожих танків та бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, 3 РСЗВ та 6 засобів ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 863 580 (+1190) осіб,
  • танків ‒ 10134 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21112 (+14) од,
  • артилерійських систем – 23410 (+63) од,
  • РСЗВ – 1291 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 1078 (+6) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26021 (+160),
  • крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37961 (+136) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3752 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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