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Двоє людей убиті, 13 поранені внаслідок ударів ворога по Херсонській області вчора

Росіяни цілили в будинки. 

Двоє людей убиті, 13 поранені внаслідок ударів ворога по Херсонській області вчора
Удар по Херсону
Фото: Мрочко в Telegram

Двоє людей убиті, ще 13 поранені внаслідок російських ударів по Херсонській області у середу. Серед потерпілих є двох дітей.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Приозерне, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Незламне, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Садове, Микільські Дачі, Понятівка, Іванівка, Придніпровське, Токарівка, Берислав, Зміївка, Новокаїри, Качкарівка, Високе, Крупиця, Вірівка, Нова Олександрівка, Золота Балка, Львове, Миколаївка, Новоолександрівка, Ольгівка, Республіканець, Саблуківка, Тягинка, Червоний Маяк, Гаврилівка, Бургунка, Осокорівка, Веселе та місто Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін.

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 13 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопроводи, автозаправну станцію, гаражі та приватні автомобілі", – сказав він. 

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