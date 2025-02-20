Завтра була війна

Але чи були вони неочікуваними для українських військових, зокрема розвідників?

Доходить навіть до персональних обвинувачень українських військових, розвідників у тому, що, мовляв, не знали, не передбачили, не підготувалися, не попередили, не повідомили. Звичайно, події ранку 24 лютого 2022 року стали великою несподіванкою для багатьох українських політиків, чиновників, політологів, журналістів, лідерів суспільної думки.

Що далі ми в часі від подій трирічної давності, то більше пліток, чуток, конспірологічних версій і неймовірних інсинуацій з’являється у вітчизняному й не тільки інформаційному просторі щодо початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Карта Буданова

Фото: Military Times

Це фото карти-схеми російського вторгнення з логотипом Головного управління розвідки Міністерства оборони України. З’явилося на сайті впливового видання Military Times ще за три місяці до початку повномасштабної війни з РФ — 21 листопада 2021 року. На мапі докладно зображені шляхи й цілі наступу росіян: оточення Маріуполя, наступ з окупованого Криму на південь Херсонщини та Запоріжжя, морський десант в Одесі, захоплення Харкова, наступ на Київ з боку Білорусі через Чорнобиль. Вказана точна кількість батальйонно-тактичних груп, особового складу, танків, артилерії, гелікоптерів, кораблів і субмарин. Точна викладка військового потенціалу ворога біля кордонів України на той момент.

Карту надав журналістам керівник ГУР МОУ Кирило Буданов. Вона стала ілюстрацією до великого інтерв’ю головного українського розвідника. «Росія скупчила понад 92000 військових біля кордонів України і готується до нападу на кінець січня або на початок лютого. Така атака, імовірно, включатиме авіаудари, артилерійські удари й атаки бронетехніки з наступними повітряними десантними штурмами в Одесі й Маріуполі та вторгненням через сусідню Білорусь», — сказав Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв’ю журналісту Military Times Говарду Альтману в листопаді 2021-го.

Фото: gur.gov.ua керівник ГУР МОУ Кирило Буданов

Розвідка знала плани ворога і просила союзників про допомогу

В тому ж інтерв’ю український генерал повідомив, що РФ нарощує свій військовий потенціал, збільшує кількість військ і систем озброєння в окупованому Криму, розміщує там системи балістичних ракет малої дальності «Іскандер» й іншу зброю поблизу кордону з Україною. Окремо Буданов висміяв припущення журналіста, що жахливі погодні умови в зимову пору якось зупинять росіян від вторгнення.

Значну частину розмови з Говардом Альтманом тоді посіла тема допомоги Україні від наших західних союзників. Буданов висловив упевненість, що США можуть стримати будь-яке російське вторгнення через додаткову військову допомогу Україні та посилення дипломатичного й економічного тиску. Разом з додатковими санкціями проти РФ, арештом й блокуванням російських банківських рахунків. Звісно, якщо вони цього справді захочуть.

«Нам потрібно більше. Жодна країна, крім України, не веде відкритої війни з Росією. А ми вже 7 років. Тому впевнені, що США мають дати нам усе, чого ми не отримували раніше. І просто зараз. Це правильний час для цього. Бо потім може бути дуже пізно», — сказав головний український розвідник за три місяці до повномасштабного вторгнення російських орд в Україну.

Фото: Maxar Technologies Скупчення російської техніки поблизу кордонів на супутникових знімках напередодні вторгнення

Зростання російської загрози і вторгнення марсіан

Утім тоді карту зі стрілочками потенційного російського наступу на Україну, яку продемонстрував світу Буданов, майже ніхто з цивільних і політиків не сприйняв всерйоз. Ані в Україні, ані в США, ані в Європі. Більшості українців вона здавалася декорацією фантастичного фільму про вторгнення марсіан. Як же ми помилялися. «Буданов додав, що досить точну інформацію про бажання Путіна розпочати війну він отримав від своєї агентури, яка за останні кілька років збільшилася в десятки разів. Глава ГУР акуратно натякнув, що йдеться і про людей, близьких до Кремля», — згадували події осені 2021-го журналісти NV.ua у матеріалі від 25.05.2023.

«У грудні 2021 – січні 2022 років кількість російських військ на кордоні подвоюється. Іноземні розвідки діляться докладною інформацією про російську загрозу. Буданов підтверджує, що ці дані співпадають з українськими», — описували події того часу журналісти інформагенції УНІАН.



Зустріч директора ЦРУ з керівництвом ГУР МОУ

12 січня 2022-го до Києва з таємним візитом прилетів глава ЦРУ Вільям Бернс. Він привіз українському президенту й українським розвідникам найсвіжішу інформацію від свого відомства. «Бернс відвідав Київ через скупчення російських військ біля українських кордонів. Зустрівся з представниками української розвідки, а також з президентом України Володимиром Зеленським», — повідомляла тоді Deutsche Welle.

Фото: David Paul Morris/Bloomberg News Директор американського ЦРУ Вільям Бернс

«12 січня Бернс зустрівся в Києві із Зеленським і дав відверту оцінку. Розвідувальна картина лише прояснилася. Росія мала намір завдати блискавичного удару по Києву й обезголовити центральну владу. США також виявили головну частину військового плану РФ на полі бою: Росія намагатиметься висадити свої збройні сили спочатку в аеропорту Гостомеля, передмістя столиці, де злітно-посадкові смуги можуть прийняти великі російські транспортні літаки з військами та зброєю. Потім би почався штурм Києва», — описує дані американської та української розвідок на той момент The Washington Post.



Росіяни постійно відкладали день повномасштабного вторгнення

Як розповідав сам Кирило Буданов в інтерв’ю УП, дату повномасштабного вторгнення росіяни постійно змінювали та відкладали. За однією легендою, яка гуляє в середовищі українських журналістів майже три роки, точне число початку великої війни допомогла визначити надзвичайна любов Путіна до містицизму й бісівщини. Наші розвідники начебто запитали в українських спеціалістів з цього напрямку, який день є «найкращим» для росіян, щоб напасти; що сказали б російські «демонознавці» Путіну у відповідь на аналогічне запитання? Начебто «прогноз» збігся з точністю до години.

Звісно, це лише байка. Насправді інформація про ранок 24-го надійшла з багатьох джерел ГУР, у тому числі від найближчого оточення російського диктатора. «Дату росіяни постійно переносили. Останні два тижні — постійно на день, на два відтягували й відтягували. Але 23-го, здається, о 14:30 ми чітко отримали інформацію про те, що о 4-й ранку буде початок і як саме він буде. Це було доведено до першої особи держави. Він віддав розпорядження. Але просто порахуйте — до 4:00 уже не так багато лишалося часу», — згадував події останньої «доширокомасштабної» доби Кирило Буданов в інтерв’ю УП.

Фото: EPA/UPG Військові і техніка РФ поблизу Ростова перед вторгненням.

РНБО в Харкові й «атака наступної середи»

Про реальну загрозу повномасштабного вторгнення українська розвідка інформувала учасників виїзного засідання РНБО, яке відбулося в Харкові ще 11 лютого 2022-го. Тоді головним питанням порядку денного було блокування Росією судноплавства в акваторії Азовського та Чорного морів, про що росіяни оголосили 9 лютого начебто через проведення військових навчань. Також на РНБО тоді говорили про проблеми з формуванням підрозділів тероборони.

Доповідав голова ДПСУ Сергій Дейнеко, командувач ВМС Олексій Неїжпапа, тодішній головком Валерій Залужний, представники ГУР МОУ. Розвідники інформували присутніх про наміри росіян напасти на Україну по всій лінії спільного кордону, у тому числі з Криму та Білорусі. Заслухали керівників зон територіальної оборони – мера Києва Кличка, голів Харківської, Запорізької та Одеської ОДА.

Фото: ОПУ Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступає під час виїзного засідання РНБО України в Харкові 11 лютого 2022 р.

«На сьогодні ми маємо максимально збільшити кількість військовослужбовців ТрО ЗСУ — до 2 млн осіб», — заявив тодішній секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Того ж дня, 11 лютого, відоме німецьке видання Spiegelвийшло з повідомленням «ЦРУ очікує російської атаки наступного тижня».

«Розвідувальні служби США терміново попередили союзників по НАТО про неминучий напад Росії на Україну. ЦРУ й американські військові повідомили уряд Німеччини й інші країни НАТО, що, виходячи з нової інформації, атака можлива вже наступної середи… Були описані конкретні маршрути російського вторгнення, а також окремі російські підрозділи та завдання, які вони мали виконувати. Можливою датою вторгнення названо 16 лютого», — повідомили німецькі журналісти.

Джо Байден: Це станеться в найближчі кілька днів

Та росіяни знову відклали свій наступ. Уже в четвер, 17 лютого, інформацію про невідворотність вторгнення підтвердив особисто президент США Джо Байден. У Вашингтоні він заявив, що загроза російського вторгнення в Україну є «дуже високою», але двері для дипломатичного розв'язання проблеми залишаються відчиненими.

«Усі ознаки, які ми маємо, свідчать про те, що вони готові піти в Україну й напасти на неї. Я відчуваю, що це станеться в найближчі кілька днів», — поділився даними розвідки американський президент.

Фото: EPA/UPG Президент США Джо Байден

Тоді ж, за тиждень до повномасштабного вторгнення РФ, держсекретар США Ентоні Блінкен під час засідання Ради Безпеки ООН намалював докладну й тривожну картину того, який вигляд матиме російська атака. Слова американського чиновника цитувало впливове видання The Foreign Policy.

«Російські ракети і бомби будуть падати на Україну. Комунікації будуть заглушені. Кібератаки закриють ключові українські установи. Російські танки й солдати просунуться на ключові цілі, які вже ідентифіковані й нанесені на докладні мапи. Ці цілі включають і столицю України, Київ. Звичайні атаки — це не все. Росія буде націлюватися на конкретні групи українців», — заявив Ентоні Блінкен, інформуючи про заплановані росіянами акти геноциду українського народу.



Зустріч на Банковій: Буданов демонструє план нападу РФ

Увечері 22 лютого 2022-го Володимир Зеленський зібрав на Банковій голів усіх парламентських фракцій і груп. Щоб згуртувати та сформувати, як казав президент, «оборонну коаліцію». На зустрічі були також прем’єр Денис Шмигаль і представники силових структур: Генштабу, Міноборони, СБУ та ГУР.

Фото: пресслужба ОПУ Зустріч на Банковій 22 лютого 2022-го

Як написала УП, чиї журналісти спробували реконструювати дії влади, тодішній головком Валерій Залужний запевнив присутніх, що ЗСУ готуються до всіх можливих варіантів розвитку війни. Тодішні міністр оборони Олексій Резніков і голова СБУ Іван Баканов у промовах перед президентом і парламентарями можливість повномасштабного вторгнення здебільшого заперечували. Припускали лише ворожу ІПСО й загострення бойових дій на Донбасі.

Утім найрозлогіший аналіз ситуації на той момент дав керівник української розвідки.

«Буданов витягнув зі своїх паперів карту й зі спокійним виразом обличчя, заглиблений у себе почав розповідати речі, від яких у присутніх мала б кров захолонути в жилах: росіяни можуть почати війну за межами Донбасу, під загрозою Херсон і Харків, є загроза для Києва, росіяни можуть спробувати зайти з Чорнобиля», — описували ту зустріч журналісти УП, які спілкувалися з безпосередніми учасниками наради.



Президент, РНБО та ВРУ оголошують надзвичайний стан в Україні

Уже наступного дня після ознайомлення з «картою Буданова» президент Володимир Зеленський скликав позачергове засідання РНБО, на якому схвалили рішення запровадити надзвичайний стан на всій території України.

Фото: ОПУ Президент Володимир Зеленський під час засідання РНБО

Винятком були Донецька й Луганська області, на території яких на той момент уже тривала Операція об’єднаних сил. Того ж вечора, 23 лютого, на позачерговому засіданні 355 депутатів Верховної Ради затвердили указ Верховного головнокомандувача про запровадження надзвичайного стану.

Останній вечір перед повномасштабною війною

Як пізніше розповів Кирило Буданов, маючи всю інформацію про час і місце російського вторгнення, вже ввечері 23 лютого разом з дружиною Маріанною він переїхав до робочого кабінету, аби бути фізично ближче до своїх розвідників і не втрачати часу на дорогу в разі початку війни.

«Ми ввечері сходили в магазин на Петрівці, продуктовий. Гарно це пам’ятаю. Там купили продукти, я і дружина. Заселились у кабінет, розмовляли з нею, чекали… Потім я трошки задрімав. І приблизно о 03:30 мені зателефонував керівник Офісу Президента. Каже: «Ну от вже 03:30, наче все спокійно. Може, якось обійдеться?». Кажу: «Ну, давайте сподіватися на краще, але щось я сумніваюся в цьому». І так ми з ним проговорили майже до 4-ї години. Реально десь о 04:20 почало прилітати, бо ракети були вже в повітрі, певний час вони ще летіли. Ну все, я видихнув. Тепер треба було починати працювати над наступним питанням», — розповів керівник української воєнної розвідки.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Українські воїни дають тягла Путіну три роки замість трьох днів

«Наступне питання» — це збройне протистояння ворогу, який вранці 24 лютого 2022 року розпочав проти України повномасштабну, віроломну, загарбницьку, геноцидну війну. Війну на цілковите знищення української нації. З огляду на те, що росіянам не вдалося захопити Україну ані за три дні, ані за три місяці, ані за три роки, українські військові, в тому числі й розвідники, гідно справляються зі своїм головним «питанням» — захистом Батьківщини та знищенням російських окупантів на землі, в небесах та на морі.

Слава українським героям!