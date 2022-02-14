Данілов: "Ми не бачимо ймовірності вторгнення Росії найближчими днями"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що українські силові структури не бачать імовірності того, що найближчими днями, 16-17 лютого, може розпочатися широкомасштабне вторгнення з боку Росії.

Про це він заявив за підсумками зустрічі із представниками Верховної Ради, передає "Інтерфакс-Україна".

Секретар РНБО також запевнив, що ситуація - під контролем.

"Ми повністю усвідомлюємо, що відбувається на сьогодні на території нашої країни, ми усвідомлюємо ті ризики, які є на території нашої країни. Але ситуація перебуває абсолютно під контролем, ба більше - ми наразі не бачимо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися 16-го або 17-го числа. Ми цього не бачимо", - сказав Данілов.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, своєю чергою, заявив, що "жодного наступу на Україну з боку Російської Федерації найближчими днями не буде".

"Безумовно, ця зустріч відбувалася в режимі державної таємниці, тому її деталі не назвуть вам ні я, ні колеги, які вийдуть. Але все, що відбувалося, дає підстави для стриманого оптимізму - що жодного наступу в ті дні, про які говорять, не буде. Це є складовою інформаційної атаки проти України", - сказав Стефанчук після наради у Данілова.

За словами спікера парламенту, на нараді на підтвердження цього було наведено відповідні факти, відповідні контрдії, які здійснюють уряд, наші колеги з силового та розвідувального блоків.

Нагадаємо, американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого.

Звертаючись до українців, міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна має безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів. Зокрема, це проявляється у постачанні оборонної зброї, що підвищило спроможності Збройних Сил України дати відсіч агресору. Протягом місяця від різних країн отримано майже 2000 тон сучасного озброєння, боєприпасів і засобів бронезахисту. Резніков також наголосив, що агресору "не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків".

До громадян також звернувся прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він заявив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогу в будь-який момент. "Ми сьогодні економічно сильні, бюджет виконується. Залишки на казначайському рахунку стабільно високі. Міжнародні резерви - 29 млрд доларів. Реальних макроекономічних причин для дестабілізації курсу гривні не існує. Давайте не створювати їх самі, підігруючи ворогу", - наголосив Шмигаль.

Мністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Європейський Союз завершив підготовку пакету "важких" для Росії санкцій на випадок її вторгнення в Україну. Що саме там буде – не повідомляється, але серед можливих обмежень – обмеження проти "Північного потоку-2". Наступного дня посол Росії в Швеції заявив, що вони "с**ли на санкції Заходу".