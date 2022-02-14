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Російські найманці поранили військового на Донбасі

Від початку доби зафіксовано три порушення режиму тиші з боку окупантів.

Російські найманці поранили військового на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Неподалік Трьохізбенкі противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Мар'їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та знищили безпілотник.

Окрім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Унаслідок дій противника один військовослужбовець дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, впродовж неділі, 13 лютого, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано шість порушень припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Біля Водяного ворог застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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