​До адмінмежі з Кримом відсьогодні почали курсувати спеціальні автобуси для перевезення людей

Транспортом можуть безкоштовно користуватися особи з інвалідністю, люди похилого віку, вагітні, громадяни з дітьми та інші маломобільні групи.

На адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом в контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Каланчак" та "Чонгар" почали курсувати автобуси для перевезення людей, повідомили в прес-центрі Державної прикордонної служби.

"Вони будуть перевозити громадян від КПВВ до адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом та в зворотному напрямку. Перевезення будуть безкоштовними та доступними з 08.00 до 18.00 щоденно", - повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Така послуга, кажуть в Держприкордонслужбі, орієнтована на осіб з інвалідністю, людей похилого віку, вагітних жінок, громадян із дітьми та інших маломобільних груп. Реалізували її сприяння Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, сьогодні Суспільний мовник звернувся в ДПСУ з проханням перевірити отриману інформацію щодо можливої підробки командою співачки Аліни Паш довідки про перетин адміністративної межі з Кримом. Про те, що Паш підробила довідку заявив активіст Сергій Стерненко.