Фото: ДСНС

У ніч на 14 лютого рятувальники ліквідували масштабну пожежу у Святошинському районі столиці. Горів один із корпусів гімназії східних мов.

За даними ДСНС, у триповерховому навчальному корпусі Київської гімназії східних мов на вул. Львівська, 25, о 01:23 виникла пожежа покрівлі з розповсюдженням на третій поверх.

О 03:30 пожежу покрівлі та частково приміщень третього поверху навчального корпусу було локалізовано на площі 2 тис. кв. метрів.

О 04:39 пожежу загасили.

"Жертв та постраждалих немає", – констатували у ДСНС і повідомили, що до гасіння пожежі було залучено 60 осіб та 16 одиниць техніки.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС