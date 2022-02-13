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Пентагон не підтверджує дані про російську агресію проти України 16 лютого

Однак США вважають, що "великі військові дії можуть статися у будь-який день"

Пентагон не підтверджує дані про російську агресію проти України 16 лютого
Штаб-квартира Міністерства оборони США Пентагон
Фото: David B. Gleason / Wikipedia

Представник Пентагону Джон Кірбі не зміг підтвердити інформацію про початок більш широкого вторгнення Росії на територію України 16 лютого.

Про це йшлося в його інтерв'ю Fox News Sunday, повідомляє УНІАН.

"Я не в змозі підтвердити ці повідомлення", - заявив Кірбі, коментуючи заяви про те, що в середу, 16 лютого, очікується початок широкого вторгнення Росії на територію України.

В той же час він додав, що США вважають, що "великі військові дії можуть статися у будь-який день".

Нагадаємо, американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого.

Звертаючись до українців, міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна має безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів. Зокрема, це проявляється у постачанні оборонної зброї, що підвищило спроможності Збройних Сил України дати відсіч агресору. Протягом місяця від різних країн отримано понад 2000 тон сучасного озброєння, боєприпасів і засобів бронезахисту. Резніков також наголосив, що агресору "не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків".

До України 13 лютого прибула партія військової допомоги від Литви. У вантажі знаходяться ПЗРК Stinger та інша військова амуніція.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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