Уночі на неділю, 13 лютого, у селищі Гранітне Волноваського району Донецької області сталася стрілянина. Її жертвами стали двоє людей, ще двоє зазнали поранень.

Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил повідомила, що за подвійне вбивство на Донеччині затримано військових Збройних сил України. Їм інкримінують хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї та умисне вбивство двох осіб (п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст.15, п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296 КК України).

"За даними слідства, 13 лютого 2022 року двоє військовослужбовців ЗС України, перебуваючи на території кафе у селі Гранітне Донецької області, вчинили стрілянину із закріпленої зброї. Внаслідок цього військовослужбовець Нацгвардії України та цивільна особа загинули, ще дві особи отримали поранення різного ступеню тяжкості", – сказано в повідомленні.

На місці події працюють керівництво та прокурори Волноваського відділу Маріупольської спецпрокуратури об’єднаних сил, слідчі Волноваського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Донецькій області та експерти.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даними поліції, інцидент стався сьогодні вночі приблизно о 00:45 на території кафе. За попередніми даними, між декількома людьми у кафе виник конфлікт, після чого невідомі почали стріляти.

"На виклик відразу прибули бійці спецпідрозділу КОРД, слідчо-оперативна група поліції Волновахи та «швидка». Попередня інформація щодо постраждалих: одна людина загинула на місці, ще одна – в лікарні, а двох із пораненнями госпіталізували", – повідомили в поліції.

Нагадаємо, 12 лютого у Станиці Луганській на лінії розмежування стався вибух у кафе, постраждали 12 людей. Вісьмох із них госпіталізували, четверо лікуються амбулаторно.

За попередніми даними, вибухнув газовий балон.