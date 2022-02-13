Рейс SkyUp, який летів із Мадейри у Київ, приземлився у Кишиневі через заборону власника літака летіти до України

Лізингодавець заборонив літаку української авіакомпанії SkyUp, який летів із Мадейри у Київ, влітати у повітряний простір України.

Про це компанія SkyUp повідомила у неділю, 13 лютого.

Інцидент стався 12 лютого із рейсом PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна). Тоді лізингодавець — резидент Ірландії — вже під час рейсу повідомив SkyUp про негайну заборону на вліт літака в повітряний простір України.

"Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва", — пояснили у компанії.

Через це ухвалили рішення сісти у найближчому до України аеропорту — в Кишиневі. На борту було 175 пасажирів.

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив у коментарі Lb.ua, що посольство України в Молдові надає консульську допомогу пасажирам літака SkyUp, який був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Кишинева.

"Українські консули нині перебувають в аеропорту разом з громадянами, взаємодіють із авіатранспортними органами Молдови та підтримують зв‘язок із представниками авіакомпанії. Для пасажирів організовано харчування. Зараз готується доправлення українців до Києва наземним транспортом. Для цього до Кишинева вже прибули чотири автобуси. Впродовж години вони вирушать до України. МЗС та посольство України в Молдові тримають ситуацію на особливому контролі", - сказав Ніколенко.

За словами Ніколенка, МЗС готове надати максимальне сприяння компанії SkyUp, а також іншим українським авіаперевізникам, у вирішенні проблемних питань, пов’язаних із здійсненням їхніх авіарейсів.

Нагадаємо, що 12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM повідомила, що призупиняє польоти в Україну. Рішення про призупинення польотів ухвалили після того, як Міністерство закордонних справ Нідерландів присвоїло Україні «червоний рівень» небезпеки подорожей та рекомендувало громадянам відмовитися від поїздок туди.

На тлі нової російської військової загрози проти України низка країн вирішили евакуювати деяких співробітників своїх дипвідомств. Також повідомлялося про рекомендації деяких країн покинути Україну їхнім громадянам.

13 лютого стало відомо, що Канада тимчасово переводить своє посольство з Києва до Львова у зв'язку з можливою загрозою російського вторгнення в Україну.