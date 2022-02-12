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Нідерландська авіакомпанія KLM зупиняє польоти в Україну

Таке рішення прийняте на тлі загрози російського вторгнення.

Нідерландська авіакомпанія KLM зупиняє польоти в Україну
Фото: avianews.com

Нідерландська авіакомпанія KLM зупиняє польоти до України.

Як повідомляє видання NOS, останній рейс до Києва було заплановано цієї ночі. Наразі його скасовано.

Зазначається, що рішення скасувати польоти було прийнято після розширеного аналізу безпеки через ризик вторгнення РФ в Україну.

12 лютого Міністерство закордонних справ Нідерландів надало Україні "червоний" рівень небезпеки поїздок та рекомендувало своїм громадянам відмовитися від відвідування країни.

KLM стала першою авіакомпанією, яка скасувала польоти в Україну на тлі загрози нового російського вторгнення. З 2014 року перевізник перестав літати над окупованим Кримом та східними регіонами України.

Нагадаємо, напередодні, 11 лютого, Нідерланди, а також Чорногорія, Естонія та Південна Корея, порадили своїм громадянам виїхати з України.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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