Держдеп працює над підготовкою зустрічей офіційних осіб США та Росії

Зустрічі високопосадовців "можуть відбутися, а можуть і не відбутися", кажуть в американському Держдепартаменті.

Співробітники Державного департаменту США займаються підготовкою можливих зустрічей офіційних осіб США та РФ, повідомив телеканал CNN.

Можливі зустрічі між офіційними особами США та Росії "можуть відбутися, а можуть і не відбутися, оскільки побоювання щодо можливого російського вторгнення продовжують зростати", - передає CNN.

Мова йде про зустрічі між Байденом та Путіним, Блінкеном та міністром закордонних справ Росії Лавровим або зустрічі на нижчому рівні.

Нагадаємо, днями члени комітету з питань розвідки американського сенату закликали президента США Джо Байдена надавати Україні максимально можливий доступ до розвідувальних даних на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

Посольство США відреагувало на перекриття Росією морських акваторій біля України. "Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях", - заявили в посольстві.